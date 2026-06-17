Una avioneta cayó sobre una autopista en Texas, se incendió y dejó un muerto

Una avioneta privada se estrelló este martes por la noche sobre una autopista de la ciudad de Laredo, en el estado de Texas, Estados Unidos, provocando la muerte de una persona y dejando otras cinco heridas.

El accidente ocurrió alrededor de las 22 sobre la autopista Loop 20, una de las principales vías de circulación de la ciudad. Tras el impacto, la aeronave quedó volcada sobre la calzada y comenzó a incendiarse, generando momentos de extrema tensión entre quienes transitaban por la zona.

Las autoridades dispusieron el cierre total de la ruta en ambos sentidos mientras trabajaban los equipos de emergencia y los investigadores encargados de determinar las causas del siniestro.

Dramático rescate entre las llamas

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron a la avioneta envuelta en fuego, apoyada contra una barrera de contención y rodeada por automovilistas que intentaban auxiliar a los ocupantes.

Según relataron testigos, varias personas detuvieron sus vehículos y corrieron hacia la aeronave para colaborar con las tareas de rescate antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Entre ellos se encontraba Zayra Garza, una mujer que regresaba a su domicilio junto a compañeros de trabajo cuando observó el accidente.

“Parecía parte de una película. Estaba en shock”, relató posteriormente al describir la escena que encontró sobre la autopista.

Un jet privado con seis personas a bordo se estrelló e incendió en una autopista de Laredo, #Texas, poco después de las 22:00 horas. Según José Baeza, jefe del Departamento de Policía local, se reporta una persona fallecida. pic.twitter.com/GwgVZfWyii — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) June 17, 2026

Qué ocurrió con los ocupantes

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, tres jóvenes lograron abandonar la avioneta por sus propios medios poco después del impacto.

Posteriormente también consiguió salir una persona que sería el piloto, mientras otro integrante de la tripulación intentaba rescatar a un ocupante que aparentemente se encontraba inconsciente dentro de la cabina.

La Policía de Laredo confirmó que seis personas viajaban a bordo al momento del accidente y que una de ellas falleció como consecuencia del impacto.

Hasta el momento no trascendió oficialmente la identidad de la víctima ni el estado de salud de los sobrevivientes.

Investigan las causas del accidente

Las autoridades estadounidenses iniciaron una investigación para determinar por qué la avioneta perdió altura y terminó cayendo sobre la autopista.

Por el momento no se informó si existieron fallas mecánicas, problemas climáticos o algún otro factor que pudiera haber influido en el siniestro.