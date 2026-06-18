La familia de Lionel Messi confirmó que el papá está “recuperándose y evolucionando favorablemente”

La salud de Jorge Messi fue motivo de un comunicado oficial emitido por la familia del capitán de la Selección argentina, luego de las versiones y rumores que circularon en las últimas horas sobre el estado del padre del futbolista.

A través de un mensaje difundido públicamente, la familia confirmó que Jorge Messi se encuentra atravesando un cuadro de salud y que permanece bajo seguimiento médico, aunque remarcaron que su evolución es favorable.

“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, señalaron en el escrito.

Malestar por versiones y especulaciones

En el mismo comunicado, los familiares expresaron su descontento por el tratamiento que algunos sectores realizaron sobre la situación personal del padre de Lionel Messi. “La familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”, indicaron.

Asimismo, aclararon que únicamente el círculo más cercano cuenta con información precisa sobre el estado de salud de Jorge Messi y advirtieron que cualquier dato difundido por otras vías carece de validez. “Cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz”, remarcaron.

Pedido de privacidad y responsabilidad

La familia también realizó un llamado a la prudencia frente a la difusión de información no confirmada sobre cuestiones vinculadas a la salud.

“En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”, expresaron.

Finalmente, agradecieron las muestras de apoyo y preocupación recibidas y solicitaron que se respete la intimidad familiar durante el proceso de recuperación. Además, indicaron que cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por los canales oficiales de la familia.

El comunicado completo:

“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta. Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar. La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz. En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable. Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso. Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes. Gracias por la comprensión”.