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El dólar oficial cerró el jueves a $1470

El dólar minorista subió a $1.470 para la venta en el Banco Nación (BNA), lo que llevó al dólar tarjeta a ubicarse a $1.911. El tipo de cambio mayorista subió $9,5 a $1.451 para la venta.

18 de Junio de 2026
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El dólar minorista subió a $1.470 para la venta en el Banco Nación (BNA), lo que llevó al dólar tarjeta a ubicarse a $1.911. El tipo de cambio mayorista subió $9,5 a $1.451 para la venta.

El dólar oficial registró su tercera suba consecutiva y superó los $1.450 este jueves en el segmento mayorista, su nivel más alto desde el 2 de febrero. El Banco Central (BCRA) redujo significativamente el ritmo de compras de divisas y concretó su menor intervención compradora desde comienzos de abril.

 

Según se informó, el tipo de cambio mayorista subió $9,5 a $1.451 para la venta. Así, la cotización se mantiene lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que hoy se ubicó a $1.788,47, con una brecha del 23,3%. En el segmento de contado se operaron más de u$s568,9 millones.

 

Los contratos de futuros operaron con mayoría de subas por hasta el 1% en los tramos de 2026 y en la mayoría de los de 2027. El mercado local "pricea" que el dólar mayorista se ubicará a $1.460,5 para fines de junio y que lo hará a $1.628 para fin de año. El monto de futuros operado totalizó los u$s1.100 millones.

 

En tanto, el dólar minorista subió a $1.470 para la venta en el Banco Nación (BNA), lo que llevó al dólar tarjeta a ubicarse a $1.911. En tanto, de acuerdo al promedio de entidades financieras relevadas por el BCRA, la divisa se posicionó a $1.467,51 para la venta.

 

 

Entre los paralelos, el contado con liquidación (CCL) opera a $1.509,69 y el MEP lo hace a $1.465,47. El dólar blue se sostiene $1.475, según un relevamiento de Ámbito.

 

La autoridad monetaria adquirió apenas u$s34 millones en el mercado oficial de cambios el pasado miércoles, equivalente al 6% del volumen operado durante la rueda, que alcanzó los u$s607 millones. Si bien el resultado permitió extender el saldo positivo del mes hasta los u$s986 millones y elevar las compras netas acumuladas en 2026 a u$s10.655 millones, el dato reflejó una participación mucho más reducida respecto de la observada durante abril y mayo.

 

En paralelo, las reservas internacionales brutas retrocedieron u$s147 millones y finalizaron en u$s47.508 millones. La principal explicación estuvo vinculada al fuerte descenso del precio del oro, que cayó 2,3% en la jornada y habría generado una pérdida contable cercana a los u$s200 millones dentro del balance del BCRA.

 

Los operadores atribuyen el reciente movimiento a un reacomodamiento de la oferta y demanda de divisas luego de varias semanas marcadas por una abundante liquidación de dólares provenientes del agro, la energía y la minería.

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