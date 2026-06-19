Talleres y Ciclista ya piensan en las semifinales del Torneo Apertura de la APB

Talleres y Ciclista se clasificaron a las semifinales del Torneo Apertura de la Asociación Paranaense de Básquet y ya se preparan para afrontar una nueva instancia decisiva. Los equipos que finalizaron primero y segundo en la fase regular superaron sus respectivas series de cuartos de final y buscarán un lugar en la final.

Talleres, con Lisandro Ruiz Moreno como uno de sus referentes, dejó en el camino a Echagüe y tendrá como rival a Recreativo. Por su parte, Ciclista, con Enzo Passadore como protagonista, superó a Estudiantes en una serie exigente y se enfrentará a Olimpia.

En diálogo con Elonce Deportivo, ambos jugadores analizaron lo que dejaron los cruces previos, el desgaste físico, la presión de los playoffs y las expectativas para las semifinales del certamen local.

Talleres superó una serie exigente

Ruiz Moreno reconoció que el inicio de la serie ante Echagüe fue complejo. “Creo que fueron nervios propios de comenzar los playoffs y también hay que darle mérito al equipo de Echagüe, que se plantó con todas sus herramientas en la cancha de Talleres”, expresó.

El jugador remarcó que su equipo debió reaccionar en un momento límite. “Cuando quedaban cinco minutos todavía estábamos abajo por ocho en el último cuarto, pero estuvo bueno porque el equipo se vio en una situación límite y en esos momentos tenés que ver de qué estás hecho”, sostuvo.

Además, destacó la respuesta defensiva del plantel. “Apareció la cuestión defensiva y la cuestión actitudinal, que fue lo que rescato de ese primer partido. Pero quedó el sabor de que nosotros tenemos que jugar mejor y podemos jugar mejor, y por suerte fue lo que pudimos hacer en el segundo”, indicó.

Ciclista avanzó tras una serie intensa

Passadore, en tanto, se refirió a la ajustada clasificación de Ciclista ante Estudiantes, que incluyó un partido con doble suplementario. “La verdad que sufrimos. Fue interminable la serie”, manifestó.

El base señaló que el equipo llegó con dificultades físicas a la definición. “Desde lo físico llegamos entre algodones. Mi hermano Matías no jugó el primer partido, yo no jugué el segundo, algunos chicos terminaron con calambres o medio tocados”, explicó.

A pesar de esas complicaciones, valoró la fortaleza colectiva. “El grupo lo sacó adelante y, pese a todas las condiciones negativas, lo supimos llevar”, afirmó.

La presión de los playoffs

Consultado por el nerviosismo propio de estas instancias, Passadore sostuvo que los playoffs representan otro tipo de competencia. “Una vez que arrancan los playoffs, es otro torneo. No importa si quedaste primero, segundo, octavo o séptimo, son instancias decisivas”, señaló.

También destacó la paridad del certamen. “Este Torneo Apertura de la APB es uno de los más parejos de los últimos años. En estas instancias los equipos tienen mucha jerarquía y cada error te lo hacen pagar”, afirmó.

Ruiz Moreno coincidió en que el desgaste forma parte de esta etapa. “Los playoffs siempre se prestan para que no llegues al 100%, porque venís un poco cargado, pero se juega igual y lo que duele se termina pasando con la emoción de la instancia”, expresó.

Semifinales con rivales de jerarquía

Sobre el cruce con Recreativo, Ruiz Moreno analizó: “Recreativo tiene un equipo de ocho fichas mayores, conformado para jugar un Torneo Federal. Ellos disponen de todos los jugadores que pensaron para ese torneo”.

De todos modos, valoró el crecimiento del campeonato local. “Estoy muy contento con el nivel que ha tomado el torneo local, los equipos que se han armado y los partidos que se han dado. Siempre me va a gustar jugar contra el que mejor armado esté”, sostuvo.

Passadore también destacó la jerarquía de Olimpia, próximo rival de Ciclista. “Olimpia se armó para ser candidato. Tiene mucho nombre y mucho equipo, pero una vez que entrás a la cancha somos cinco contra cinco”, afirmó.

El valor de los juveniles

En Ciclista, las bajas obligaron a darles mayor protagonismo a los jugadores jóvenes. “Somos un equipo con muchos chicos, con muchos jóvenes. Nadie nos daba dos mangos y terminamos segundos, ganando partidos claves con actuaciones de los chicos”, remarcó Passadore.

EL ONCE DEPORTIVO - LISANDRO RUIZ MORENO (TALLERES) Y ENZO PASSADORE (CICLISTA)

Ruiz Moreno, por su parte, habló del trabajo con los U21 de Talleres. “Ellos tienen que construir desde lo defensivo. Es muy importante que cuando entren, lo hagan en el mismo tono defensivo que tiene el equipo”, explicó.

Finalmente, el referente de Talleres destacó su regreso al club y el trabajo integral que realiza con las inferiores. “Mis sensaciones y sentimientos de la vuelta a Talleres son todos los que esperaba sentir. Es una cuestión de recordar momento tras momento”, concluyó.