Remera paranaense de la Selección Argentina realiza una rifa para viajar a una competencia internacional

REDACCIÓN ELONCE
La remera paranaense Carmen Zárate Bosco, integrante de la Selección Argentina, competirá en Canadá, pero debe afrontar los costos del viaje. Para reunir cerca de cuatro millones de pesos lanzó una campaña solidaria con rifas y pedidos de colaboración.
Carmen Zárate Bosco, joven deportista del Paraná Rowing Club e integrante de la Selección Argentina de remo, atraviesa días de intensa preparación y también de búsqueda de apoyo económico para cumplir uno de los mayores desafíos de su carrera. La atleta fue convocada para competir en la prestigiosa Royal Canadian Henley Regatta, que se desarrollará del 1 al 10 de agosto en Canadá, pero necesita reunir cerca de cuatro millones de pesos para afrontar los gastos del viaje.
La convocatoria representa un nuevo paso en la trayectoria deportiva de la remera, que durante los últimos años logró consolidarse entre las mejores del país y vestir los colores argentinos en competencias internacionales.
Para poder concretar el viaje, Carmen puso en marcha una campaña solidaria que incluye la venta de bonos contribución y la difusión de su iniciativa a través de redes sociales.
Un sueño deportivo que requiere apoyo
En diálogo con Elonce, la joven explicó que la participación en el certamen dependerá en gran medida del esfuerzo económico que puedan realizar los propios deportistas.
“Este año quiero ir a la Royal Canadian Regatta, en la Henley, y tenemos que juntar todos nosotros porque la selección, el país, no tiene plata. Nos pidieron que, si queríamos ir, teníamos que pagarnos todo nosotros”, relató.
Ante esa situación, comenzó a organizar una rifa con distintos premios aportados por comercios y emprendedores.
“Estoy haciendo un sorteo, estoy juntando números para poder reunir un poco más de plata”, comentó.
Entre los premios se encuentran una pava eléctrica, tortas de ricota, vouchers gastronómicos, libros, cuadros y otros artículos donados para colaborar con la causa.
La deportista difunde la campaña a través de sus redes sociales y también mediante publicaciones del Paraná Rowing Club.
Una carrera construida con esfuerzo
Zárate Bosco practica remo desde hace siete años y durante la última temporada logró importantes resultados que la llevaron a integrar la Selección Argentina. “Hace siete años que me dedico al remo. El año pasado empecé a integrar la selección nacional. Fui al Panamericano Junior, a un Sudamericano y al Prepanamericano”, contó.
Entre sus logros más destacados figura el título de campeona argentina obtenido el año pasado en Tigre junto a Lisa Farías en la prueba doble Sub 23 ligero. Sin embargo, para la competencia en Canadá afrontará un desafío individual. “Voy sola. Remo en single y, por ahora, me dijeron que voy en esa embarcación”, explicó.
La Royal Canadian Henley Regatta es considerada una de las competencias más importantes del continente y reúne a deportistas de distintos países, lo que representa una oportunidad de gran valor para seguir creciendo en el alto rendimiento.
Entre el deporte y los estudios
Además de su intensa actividad deportiva, Carmen comenzó este año una nueva etapa académica.
“Empecé a estudiar Veterinaria en la UBA. Estoy haciendo el CBC virtual, que dura un año, y el año que viene me iría a vivir a Buenos Aires”, contó.
Mientras combina entrenamientos, estudios y la organización de la campaña solidaria, mantiene intacta la ilusión de representar nuevamente a la Argentina. “Ya estoy tramitando la visa y haciendo todo. Estoy muy feliz y ojalá pueda alcanzar el objetivo”, expresó.
Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de la cuenta de Instagram de la deportista o mediante el alias carmen.zarate.mp, difundido para reunir los fondos necesarios.
Con esfuerzo, dedicación y el respaldo de la comunidad, la joven remera entrerriana busca concretar el sueño de competir en Canadá y seguir llevando la bandera argentina a escenarios internacionales.