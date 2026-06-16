Gonzalo Lapera: un semestre destacado y nuevos desafíos internacionales en el vóley

REDACCIÓN ELONCE
Gonzalo Lapera cerró una primera mitad de 2026 con un balance positivo tras una histórica campaña con Tucumán de Gimnasia, su regreso a Paracao y nuevos objetivos profesionales en Uruguay y Brasil. El jugador entrerriano repasó su presente sus experiencias internacionales.
El vóley argentino atraviesa una etapa de crecimiento con jugadores que sostienen su carrera entre distintos países y competencias. En ese camino, Gonzalo Lapera continúa escribiendo una historia marcada por la perseverancia, la adaptación y el compromiso con el deporte. El voleibolista analizó un semestre que calificó como muy positivo luego de haber alcanzado un hecho histórico junto a Tucumán de Gimnasia: llegar por primera vez a las semifinales de la liga.
“La verdad que con Tucumán hicimos una gran liga, pudimos llegar a la semifinal que el club no había llegado nunca hasta esa instancia. En lo personal también muy contento por haber estado entre los cuatro mejores”, expresó Lapera durante la entrevista con "El Once Deportivo", que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7.
El jugador destacó que el equipo fue creciendo con el correr de la competencia y valoró la experiencia de competir en instancias decisivas. Si bien la clasificación a la final quedó en manos de Ciudad Vóley, consideró que el rendimiento general fue sobresaliente.
Una temporada histórica y el desafío de seguir compitiendo
“Siempre empezamos de menor a mayor y en las primeras semifinales perdimos contra Ciudad de local, le ganamos la segunda y las ganas de jugar una final de liga por ahí capaz que eso nos jugó en contra un rival difícil”, explicó.
Tras esa etapa, Lapera regresó a Paraná para continuar ligado a Paracao y, además, sumó una experiencia en el vóley uruguayo. El jugador contó que logró incorporarse como refuerzo de un equipo de Montevideo, una alternativa que le permite mantenerse activo y competitivo durante el calendario deportivo.
“La liga local de Paraná y la Liga Provincial la voy a jugar Paracao. Conseguí por medio de un amigo ir a jugar Uruguay a reforzar, un equipo de Montevideo”, relató.
El entrerriano explicó que esta modalidad le permite sostener el ritmo profesional mientras espera uno de sus grandes desafíos del año: su regreso al vóley brasileño. En agosto viajará nuevamente a Brasil para disputar una nueva etapa de su carrera.
El sueño brasileño y el camino hacia las grandes ligas
“Por lo menos me sigo moviendo y sigo jugando un buen nivel. Lo de Brasil empezaría en agosto, cuando termine con el equipo de Uruguay”, señaló Lapera.
El destino será Juiz de Fora, donde competirá en la Liga B brasileña, una categoría que considera de alto nivel y que puede abrirle nuevamente las puertas hacia la máxima competencia del país. Para el jugador, Brasil representa una oportunidad deportiva de enorme jerarquía.
“La Liga B es muy buena, se parece mucho a los mejores equipos de Argentina, pero ya buscando un paso para ascender a la Liga A de Brasil, que si no está dentro de las tres mejores del mundo, pasa raspando”, afirmó.
Con 33 años, Lapera combina su carrera como jugador profesional con su rol como entrenador y formador. Actualmente también brinda clases en el Club San Martín, institución donde dio sus primeros pasos dentro del vóley.
“Siempre es lindo estar acá. Trato siempre de dar una mano y, cuando estoy, vengo a ayudar”, contó sobre su regreso al club que considera parte fundamental de su historia deportiva.
Un referente del vóley entrerriano
Durante la charla, Lapera también valoró la presencia en Paraná de grandes figuras del vóley argentino, como Luciano De Cecco, Luciano Vicentín y Luciano Palonsky, quienes participaron de actividades vinculadas al deporte en la ciudad.
“Para el vóley de la ciudad, la verdad que fue increíble que estén tres jugadores de la Selección Argentina y que uno sea de la ciudad”, destacó.
El jugador recordó además sus comienzos en San Martín y Argentino Juniors, donde compartió sus primeros años con Vicentín, quien luego alcanzaría reconocimiento internacional.