Tilcara logró el ascenso en hockey sobre césped y ahora apunta a pelear entre los mejores equipos de Paraná

Tilcara logró el ascenso y volvió a ratificar el crecimiento sostenido que viene mostrando en el hockey sobre césped regional. Luego de una temporada en la que alcanzó la final de un torneo regional de la Confederación Argentina y aseguró el regreso a la máxima categoría del hockey santafesino, el club paranaense ya piensa en nuevos desafíos.

Así lo expresó su entrenadora, Lucrecia Escandón, quien valoró el trabajo realizado por el plantel y destacó que dos de los tres grandes objetivos planteados para este año ya fueron alcanzados.

“Sin duda es un objetivo que sigue siendo histórico para nosotros en el club. El año pasado disputamos el torneo A de Santa Fe por primera vez en la historia del club en este proceso. Nos costó sostenerlo porque era una experiencia nueva, pero ni bien descendimos nos propusimos trabajar fuerte para volver a ser competitivas y vamos camino a eso”, sostuvo en el ELONCE Radio & Stream FM 98.7.

Un ascenso construido con trabajo y continuidad

Escandón recordó que el proyecto deportivo tiene raíces profundas y que muchas de las jugadoras actuales crecieron dentro del propio club.

“Arranqué el proceso en Tilcara en 2008, cuando retomamos el hockey en el club. Muchas de las chicas que hoy están en Primera las tuve en infantiles y juveniles. Siempre les digo que les ataba los botines cuando tenían cinco o seis años”, relató.

La entrenadora aseguró que conocía el potencial del grupo y que confiaba plenamente en la posibilidad de alcanzar los resultados obtenidos esta temporada. “Le tengo mucha confianza al equipo. Las conozco desde muy pequeñas y estaba convencida de que íbamos a llegar a estos resultados”, afirmó.

El crecimiento deportivo también estuvo acompañado por una mayor exigencia en la preparación. Actualmente, el plantel entrena tres veces por semana en cancha y suma dos jornadas de gimnasio, alcanzando cinco días de trabajo semanal.

Más jugadoras y mayor competitividad

Uno de los aspectos que Escandón considera fundamentales para explicar el presente del equipo es el crecimiento en cantidad de deportistas. “Hoy tenemos entre Sub 19, Reserva y Primera un plantel de casi 50 jugadoras. Eso genera una competitividad interna muy importante porque todas quieren ganarse un lugar”, explicó.

La experiencia adquirida en la máxima categoría santafesina durante la temporada pasada también fue determinante. “Competir contra equipos de ese nivel nos dio experiencia y un rodaje totalmente diferente. Más allá de que no pudimos sostener la categoría, hicimos partidos importantes y aprendimos muchísimo”, señaló.

Ese aprendizaje se reflejó posteriormente en el torneo regional, donde Tilcara alcanzó una histórica final. “Llegamos a una final sumamente disputada. Fue la primera vez que alcanzamos una instancia así y nos fuimos muy contentas porque fue un paso más en nuestro crecimiento”, remarcó.

El nuevo objetivo: estar entre los mejores de Paraná

Con el ascenso ya asegurado, el foco está puesto ahora en el torneo de la Asociación Paranaense de Hockey. “Queremos estar entre los tres primeros equipos de Paraná. Creemos que tenemos plantel para hacerlo y que merecemos pelear esos lugares”, aseguró la entrenadora.

Escandón consideró que el equipo debe dejar atrás ciertas limitaciones históricas para dar un nuevo salto de calidad. “Tenemos que sacarnos algunos fantasmas de equipo chico. Creo que el gran objetivo está puesto ahí y estamos trabajando fuertemente para conseguirlo”, afirmó.

La entrenadora también destacó el crecimiento institucional que atraviesa Tilcara, con importantes obras de infraestructura y mejoras permanentes en sus instalaciones.

EL ONCE DEPORTIVO - HOCKEY SOBRE CÉSPED - LUCRECIA ESCANDÓN - DT TILCARA

“Hoy llegás al club y ves las nuevas luminarias, los planteles entrenando, el gimnasio, los proyectos de vestuarios. Es un crecimiento enorme. Cuando miramos para atrás y recordamos aquellos años en los que teníamos que trasladar todos los materiales de un lugar a otro para entrenar, sentimos mucho orgullo por todo lo que construimos”, expresó.

Finalmente, Escandón reveló cuál es uno de sus mayores sueños dentro del hockey. “Hoy mi sueño es seguir creciendo como entrenadora y acompañar el crecimiento del club. También disfrutar de ver a mi hija jugando al hockey en Tilcara. Eso es algo muy especial para mí”, concluyó.