Básquet entrerriano: Paraná celebró un título inolvidable en la categoría U13

REDACCIÓN ELONCE
El básquet entrerriano volvió a tener como protagonista a Paraná, que se consagró campeón provincial de selecciones U13 luego de un extenso proceso de formación, trabajo colectivo y compromiso. Santiago Petrilli y Juan Martín Pérez Mercader repasaron la experiencia.
La consagración de la Selección U13 de Paraná en el básquet entrerriano representa mucho más que un campeonato. Es el resultado de meses de entrenamientos, evaluaciones y una construcción grupal que comenzó con 150 jugadores y terminó con 14 integrantes que lograron levantar la copa provincial. Santiago Petrilli y Juan Martín Pérez Mercader, representantes de Ciclista Paraná y Estudiantes de Paraná respectivamente, fueron protagonistas de un equipo que encontró en la unión una de sus mayores fortalezas.
“Fue un torneo muy largo, tuvimos mucha disciplina deportiva, entrenamiento bastante largo, empezamos 150 y terminamos yendo 14 al torneo. Ahora también estamos muy concentrados con la final que tenemos que jugar”, explicó Petrilli al recordar el camino recorrido hasta la obtención del título.
Por su parte, Pérez Mercader destacó la experiencia vivida durante la competencia y la dificultad que significó afrontar el torneo con una baja importante desde el inicio. “El torneo estuvo muy bueno. Uno de los equipos más fuertes ya sabíamos que iba a ser Gualeguaychú, pero nos pudimos concentrar ya con un jugador menos que fue Franco Sabena, pero el torneo estuvo muy bueno y la pasamos muy bien el hotel”, señaló.
Un campeonato dedicado a Franco y construido desde la unión
Uno de los momentos más difíciles para el plantel fue la lesión de Franco Sabena durante el debut de la competencia. El jugador sufrió una fractura expuesta luego de una acción desafortunada y dejó al equipo sin una pieza importante dentro de la cancha. Sin embargo, sus compañeros encontraron en esa situación un motivo más para fortalecerse.
“Era un jugador muy determinante para el equipo y se notó la ausencia de él en el torneo”, contó Petrilli sobre la importancia que tenía Sabena dentro del grupo.
El recuerdo de Franco estuvo presente durante todo el torneo. Los jugadores mantuvieron una tradición después de cada partido y luego de la consagración compartieron ese momento especial con su compañero. “Tuvimos una cábala con la foto después de los partidos que hacíamos la c de Coco”, relató uno de los integrantes del plantel.
La campaña fue perfecta y Paraná logró imponerse en cada encuentro disputado. Los protagonistas reconocieron que el duelo más exigente fue aquel en el que tuvieron que revertir un comienzo complicado. “Para mí Gualeguaychú porque el primer cuarto lo sufrimos bastante, perdiendo como por 10, entramos en el segundo cuarto y luego supimos remontar y mantenerlo en los últimos dos cuartos”, explicaron al analizar el partido más exigente.
Liderazgo, confianza y el sueño de llegar al profesionalismo
El recorrido de la selección también estuvo marcado por la convivencia entre jugadores de diferentes clubes. La integración fue uno de los puntos destacados por los chicos, quienes remarcaron que la diversidad del plantel fortaleció al equipo. Ciclista y Estudiantes aportaron tres jugadores cada uno, mientras que también hubo representantes de Quique, Talleres, Recreativo, San Agustín y Rowing. Además del rendimiento deportivo, la mentalidad fue un aspecto clave. Los jugadores explicaron que, ante partidos decisivos, asumieron un rol de liderazgo para acompañar a sus compañeros y ayudarlos a superar los nervios propios de la competencia.
La mirada hacia el futuro también está presente en estos jóvenes jugadores. Ambos manifestaron su deseo de continuar creciendo y alcanzar el máximo nivel posible dentro del deporte. “Quiero llegar a ser profesional y dedicarme al básquet profesionalmente”, afirmó Petrilli, mientras que Pérez Mercader compartió una aspiración similar.
El cierre de la entrevista dejó una reflexión sobre el camino que recién comienza para esta generación del básquet entrerriano. El título provincial aparece como un primer gran paso dentro de una carrera deportiva que tendrá nuevos desafíos, aprendizajes y competencias. Los jugadores saben que ganar es importante, pero también que cada experiencia forma parte del crecimiento.