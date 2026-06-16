Quique Club hace historia y avanza con ilusión en la Liga Federal

REDACCIÓN ELONCE
Quique Club atraviesa un momento histórico tras clasificarse a la próxima instancia de la Liga Federal de Básquet, luego de superar a Rivadavia Juniors y prepararse para una nueva serie de playoffs frente a Temperley de Rosario.
La historia de Quique Club en la Liga Federal de Básquet continúa escribiendo capítulos importantes. El equipo paranaense logró una clasificación que pocos imaginaban al inicio de la competencia y se convirtió en uno de los grandes protagonistas del torneo. Tras dejar en el camino a Rivadavia Juniors de Santa Fe, afronta ahora un nuevo desafío con entusiasmo y la ilusión de seguir avanzando.
El conjunto dirigido por Luis “Chuzo” González consiguió superar una serie complicada ante un rival que llegaba como favorito. La victoria como visitante en el tercer partido fue una muestra del crecimiento deportivo de un plantel que, según sus protagonistas, fue construyendo su identidad partido a partido.
“Nosotros venimos desde el año pasado clasificando a jugar este torneo, que es un paso enorme, y luego enfrentar este torneo que tiene su costo y enfrentar también de la parte deportiva porque somos un club de barrio”, expresó el entrenador Luis González al analizar el camino recorrido por la institución.
Un proyecto que nació desde abajo y hoy compite entre grandes
El técnico explicó que el presente del equipo es consecuencia de un proceso que superó las expectativas iniciales. “Hace un año y medio atrás siempre lo digo, estábamos peleando el descenso local y hoy nos toca todo esto: fue todo muy rápido”, señaló González, quien destacó la evolución del grupo durante la temporada.
Además, el entrenador remarcó la dificultad de competir en una categoría con equipos de mayor estructura y presupuesto. “A medida que fue avanzando el torneo, me parece que el equipo fue creciendo, empezamos más perdiendo que ganando y, sin embargo, se fue consolidando teniendo en cuenta que es muy competitiva porque hay muchos jugadores de Liga Argentina jugando este torneo y de la segunda categoría del básquet nacional”, sostuvo.
Por su parte, Leandro Chorvat valoró especialmente la clasificación conseguida ante Rivadavia Juniors. “La verdad que el partido del otro día fue super emocional, no éramos favoritos y al poder pisar fuerte y dar la talla, qué mejor que ganarlo en un tercer partido ahí parejo en Santa Fe y de visitante le dio un condimento extra”, afirmó el jugador.
El desafío de sostener un crecimiento histórico
Chorvat también contó cómo fue su llegada al club y el proceso de adaptación a un plantel con muchos jugadores nuevos. “Obviamente que son compañeros nuevos, a veces la adaptación cuesta, por eso los resultados no se podían ver”, explicó, aunque destacó la calidad humana encontrada dentro de la institución.
Desde la dirigencia, Lucas Palacio puso en valor el trabajo silencioso que permitió este presente. “Estamos trabajando hace mucho tiempo. Este grupo viene hace dos años más o menos trabajando. Somos 14 chicos que hemos sido exjugadores, jugadores de Luis en su momento y somos del club. Entonces nosotros nos criamos en el club y para nosotros tiene un condimento especial”, contó.
El dirigente explicó que la idea original era fortalecer la primera división para que ese crecimiento impactara en las categorías inferiores. “El proyecto era tener un equipo competitivo en Primera División para que eso baje a las categorías inferiores”, afirmó Palacio.
La Liga Federal como una oportunidad para Paraná
Más allá del resultado deportivo inmediato, los integrantes del equipo remarcaron la importancia social del proyecto. González destacó que los clubes de barrio necesitan continuidad y apoyo para sostener procesos a largo plazo y formar nuevas generaciones de jugadores.
“Ojalá aquí que no sea un verano. Muchos clubes locales han salido campeón, han logrado cosas y después los padres o dirigentes se van o pasa algo, se van algunos jugadores. Hay que tratar de mantener esa columna, de nutrir y si se van jugadores que vengan de abajo”, reflexionó el entrenador.
Ahora, Quique tendrá por delante una serie exigente frente a Temperley de Rosario. El primer encuentro será este jueves en Paraná, luego la llave continuará en Rosario y, en caso de ser necesario, habrá un tercer partido para definir al ganador.