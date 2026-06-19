Allanaron una vivienda en la que fabricaban "Fernnabis", una bebida a base de fernet con cannabis

"Fernnabis", un fernet elaborado con extractos de cannabis que era promocionado y comercializado a través de redes sociales, quedó en el centro de una investigación judicial que culminó con un allanamiento en una vivienda de la Ciudad de Buenos Aires.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Precursores Químicos y Drogas Emergentes de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes detuvieron a dos personas y secuestraron una importante cantidad de bebidas alcohólicas con tetrahidrocannabinol (THC), además de elementos utilizados para su elaboración y distribución, informó Infobae.

La causa se inició a partir del hallazgo de una botella identificada como "FERNNABIS – Un Fernet con Extractos de Cannabis" en las inmediaciones de locales bailables de Ramos Mejía. Ese descubrimiento motivó una investigación que permitió reconstruir la forma en que se promocionaban y comercializaban los productos.

Una investigación que comenzó con una botella

A partir del secuestro de la bebida, los investigadores realizaron tareas de inteligencia, monitoreo de redes sociales, análisis de fuentes abiertas y una compra controlada autorizada judicialmente.

La pesquisa estuvo a cargo de la Fiscalía Federal N° 1 de Morón, encabezada por el fiscal Sebastián Basso, con intervención del juez federal Jorge Ernesto Rodríguez.

Durante la investigación se comprobó que las bebidas eran ofrecidas mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería, donde sus responsables promocionaban los supuestos efectos psicoactivos del producto y ofrecían envíos a distintos puntos del país.

Una pericia química practicada sobre una muestra obtenida durante la compra controlada confirmó la presencia de THC, el principal componente psicoactivo del cannabis, lo que permitió avanzar con las medidas judiciales.

Fernnabis, Sannabis y un centro de producción

Cuando los efectivos concretaron el allanamiento, descubrieron un espacio destinado a la elaboración, fraccionamiento y comercialización de bebidas alcohólicas con cannabis.

En el lugar hallaron aproximadamente 66 litros de preparación compuesta por alcohol y cannabis sativa, además de 12 bidones de 20 litros de capacidad utilizados para el proceso de producción.

También fueron secuestrados 30 botellones de 1,9 litros de fernet marca "777", diez botellas de bebidas alcohólicas con THC, entre ellas varias unidades de "Fernnabis", y etiquetas correspondientes a otra marca detectada durante la investigación: "Sannabis".

Los investigadores encontraron además 19 frascos con difusor de alcohol con cannabis, 96 botellas de vidrio vacías, tapones, etiquetas y otros elementos destinados al envasado de los productos.

Cultivo de cannabis y elementos de interés para la causa

El operativo permitió descubrir un sistema de cultivo indoor utilizado para abastecer la producción de las bebidas.

En el inmueble se secuestraron dos plantas de cannabis, dos bolsas con hojas de marihuana que totalizaron 1.225 gramos y un frasco con cogollos que pesó 195 gramos.

Asimismo, fueron halladas balanzas de precisión, embudos, jarras, materiales de embalaje y un recipiente con colillas de cigarrillos artesanales de marihuana.

Entre los elementos considerados clave para la continuidad de la investigación también fueron secuestradas dos computadoras portátiles y dos teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.

Las dos personas detenidas quedaron a disposición de la Justicia Federal mientras continúa la causa por presuntas infracciones a la Ley 23.737 de estupefacientes.