Allanaron un campo en Concordia: encontraron trabajadores sin registrar y en condiciones precarias

Allanamiento en un campo ubicado en la localidad de La Criolla.

Un campo ubicado en la localidad de La Criolla, departamento Concordia, fue allanado en el marco de una investigación por presunta trata de personas con fines de explotación laboral.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Unidad Operativa Federal Concordia de la Policía Federal Argentina, bajo las directivas de la Fiscalía Federal de Concordia y con intervención del Juzgado Federal de esa ciudad.

La causa se originó a partir de una denuncia que alertó sobre posibles irregularidades en las condiciones laborales y habitacionales de trabajadores que se desempeñaban en el establecimiento rural.

Detectaron presuntas condiciones de extrema precariedad

De acuerdo con la información difundida por los investigadores, durante las tareas previas al allanamiento se reunieron elementos que indicarían que los trabajadores residían en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Según se informó, las personas habitaban construcciones sin terminar y sin acceso adecuado a servicios básicos esenciales.

Allanamiento en un campo ubicado en la localidad de La Criolla.

Además, las viviendas carecerían de puertas, ventanas y sistemas de calefacción, situación que fue considerada incompatible con condiciones dignas de alojamiento.

Los elementos reunidos durante la investigación fueron incorporados a la causa para determinar si existieron conductas que puedan encuadrarse en delitos vinculados a la explotación laboral.

Trabajadores sin registrar

Otro de los aspectos relevados durante la pesquisa es que los trabajadores presuntamente no se encontraban registrados de manera formal.

Las actuaciones indican que carecían de cobertura social, aportes previsionales y otros derechos laborales establecidos por la legislación vigente.

Ante esa situación, la Justicia Federal dispuso avanzar con el allanamiento del campo para profundizar la investigación y obtener nuevas pruebas.

Durante el procedimiento se realizaron inspecciones, relevamientos y el secuestro de documentación y otros elementos considerados de interés para el expediente.