Seis detenidos y casi $2 millones secuestrados tras allanamientos por venta de drogas en Concordia

Un operativo antidrogas desarrollado en Concordia permitió la detención de seis personas y el secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo y diversos elementos de interés para una investigación por presunta comercialización de drogas.

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de la División Drogas Peligrosas en el barrio La Arrocera, ubicado en la zona noroeste de la ciudad, en el marco de una causa por infracción a la Ley Provincial de Narcomenudeo.

Las medidas fueron solicitadas por la Fiscalía Especializada a cargo de Fabio Zabaleta y autorizadas por el Juzgado de Garantías N° 3, que interviene en la investigación.

Secuestraron cocaína, dinero y celulares

Durante los seis allanamientos realizados en Concordia, los efectivos hallaron cerca de 40 envoltorios con cocaína que, según informaron fuentes policiales, estaban preparados para su comercialización.

Además, se secuestró una suma cercana a los 1.800.000 pesos en efectivo, distribuida en billetes de distintas denominaciones.

Los investigadores también incautaron teléfonos celulares, elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de estupefacientes y otros materiales considerados de interés para la causa.

Todo lo secuestrado quedó a disposición de la Justicia para las pericias y actuaciones correspondientes.

Seis personas quedaron detenidas

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidas seis personas que permanecen alojadas en dependencias policiales a disposición del magistrado interviniente.

Entre los arrestados se encuentran cinco hombres de entre 19 y 41 años y una mujer de 24 años, quienes serán indagados en el marco de la investigación judicial.

En los allanamientos también participaron efectivos del Grupo Especial de la Jefatura Departamental Concordia y personal especializado de las divisiones Drogas Peligrosas y grupos especiales de Federal, Colón, Concepción del Uruguay y de la Dirección General de Drogas Peligrosas.

Desarmaron una construcción investigada por la venta de drogas

Tras la finalización de los procedimientos, las autoridades avanzaron con el desarme de una de las construcciones allanadas, la cual era investigada por su presunta utilización para actividades vinculadas a la comercialización de estupefacientes.

La tarea fue realizada por personal de la División Operaciones y Seguridad Pública y de la Sección Motorizada, con colaboración del municipio local, que aportó un camión para el retiro de los materiales.