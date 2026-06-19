Estados Unidos venció a Australia, lidera el Grupo D y avanzó a los dieciseisavos de final

Estados Unidos volvió a demostrar su solidez en el Mundial 2026 al derrotar 2 a 0 a Australia en Seattle. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino consiguió su segunda victoria consecutiva, aseguró la clasificación a la próxima ronda y quedó como único líder del Grupo D.
Estados Unidos continúa consolidándose como una de las revelaciones del Mundial 2026. La selección dirigida por Mauricio Pochettino superó este viernes por 2 a 0 a Australia en el Seattle Stadium y selló de manera anticipada su clasificación a los dieciseisavos de final, además de quedar en lo más alto de la tabla del Grupo D.
El conjunto norteamericano afrontó el compromiso sin su máxima figura, Christian Pulisic, pero logró suplir esa ausencia con una destacada actuación colectiva. Desde el inicio mostró una propuesta ofensiva y una clara intención de asumir el protagonismo del encuentro ante un rival que no logró encontrar respuestas durante gran parte del partido.
La victoria significó el segundo triunfo consecutivo para los estadounidenses en la fase de grupos y los posiciona con puntaje ideal. Con este resultado, el equipo de Pochettino llega a la última jornada con la tranquilidad de tener asegurado su lugar en la próxima instancia del certamen.
Un primer tiempo que definió el partido
Estados Unidos encontró rápidamente la ventaja gracias a una jugada que nació por el sector ofensivo izquierdo. A los 10 minutos, Folarin Balogun desbordó y envió un centro peligroso que terminó desviando el defensor australiano Cameron Burgess, quien convirtió en su propio arco para establecer el 1 a 0.
El gol fortaleció el dominio del conjunto local, que manejó la posesión y controló el ritmo del encuentro. Australia intentó reaccionar, pero se encontró con dificultades para generar situaciones de peligro y sufrió cada avance de los norteamericanos.
Sobre el cierre de la primera mitad llegó el segundo golpe. A los 45 minutos, Alexander Freeman aprovechó un rebote concedido por el arquero Patrick Beach y envió el balón al fondo de la red. En primera instancia la acción fue anulada por posición adelantada, aunque la revisión del VAR confirmó que el atacante estaba habilitado y validó el tanto.
Australia mejoró, pero no alcanzó
En busca de revertir la historia, el entrenador australiano Tony Popovic realizó tres modificaciones durante el entretiempo. Los cambios le dieron mayor dinámica al equipo y permitieron una versión más competitiva durante el complemento.
Uno de los futbolistas que más se destacó fue Nestory Irankunda, quien aportó velocidad y desequilibrio en los metros finales. Sin embargo, Australia no logró traducir esa mejoría en situaciones claras de gol y se encontró con una defensa estadounidense bien organizada.
Con el correr de los minutos, el encuentro se volvió más disputado en la mitad de la cancha. Los roces y las interrupciones comenzaron a ganar protagonismo, mientras Estados Unidos administraba la ventaja obtenida en la primera etapa sin pasar mayores sobresaltos.
Cómo queda el Grupo D y lo que viene
La clasificación anticipada permite que Estados Unidos afronte la última fecha con el objetivo de ratificar el primer puesto del Grupo D. Su próximo compromiso será frente a Turquía el jueves 25 de junio a las 23, en un duelo que servirá para definir el orden final de las posiciones, precisó Ámbito.
Si logra mantenerse como líder, el conjunto de Mauricio Pochettino enfrentará en los dieciseisavos de final al segundo clasificado del Grupo E, integrado por Alemania, Costa de Marfil, Ecuador y Curazao.
Australia, por su parte, aún mantiene posibilidades de avanzar de ronda. El equipo oceánico se medirá con Paraguay en la última jornada y buscará al menos un empate que le permita sostener sus aspiraciones de clasificación. Ambos encuentros se jugarán en simultáneo y definirán el futuro de los seleccionados en uno de los grupos más parejos de la Copa del Mundo.