El Gobierno nacional ratificó el beneficio para personas con discapacidad y aclaró el uso de la SUBE

La Secretaría de Transporte de la Nación ratificó que las personas con discapacidad continuarán viajando sin abonar el pasaje en colectivos y trenes, siempre que presenten el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. La aclaración fue difundida este viernes 19 de junio, en el marco de la implementación de una nueva alternativa para acceder al beneficio.

De acuerdo con el comunicado oficial, desde este viernes se podrá asociar de manera optativa el CUD a una tarjeta SUBE registrada. La medida permitirá que el descuento del 100% se aplique directamente al momento de viajar, sin reemplazar la posibilidad de presentar el certificado físico.

Desde la Secretaría de Transporte remarcaron que ambas modalidades deberán ser aceptadas por las empresas prestadoras del servicio. Es decir, las personas alcanzadas por el beneficio podrán utilizar el CUD en mano o la tarjeta SUBE vinculada, según la opción que elijan.

Un beneficio que seguirá vigente

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Economía, aclaró que la incorporación de la SUBE asociada al CUD busca ampliar las formas disponibles para acceder al beneficio. En ese sentido, indicó que la nueva herramienta no modifica ni restringe derechos ya reconocidos para las personas con discapacidad.

La Secretaría también informó que las empresas de transporte deberán aceptar el certificado físico vigente y la acreditación mediante la tarjeta SUBE asociada. En caso de que se niegue el descuento, se impida realizar el viaje o se exijan requisitos no contemplados en la normativa, los usuarios podrán realizar la denuncia correspondiente.

Los reclamos podrán registrarse a través de la línea telefónica gratuita 0800-333-0300, mediante la web oficial de Transporte o de manera presencial en la sede central ubicada en Maipú 88, en la Ciudad de Buenos Aires. También podrán efectuarse en las delegaciones regionales de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) en todo el país.

Qué dijo la Secretaría de Transporte

En el comunicado, la Secretaría de Transporte sostuvo que “la incorporación de la SUBE asociada al CUD tiene como objetivo ampliar las alternativas disponibles para acceder al beneficio, sin afectar ni restringir derechos ya reconocidos”. La aclaración fue realizada para precisar el alcance de la nueva modalidad.

Además, el organismo advirtió que cualquier conducta que implique negar el 100% de descuento en el viaje a una persona que acredite su condición mediante el CUD físico o a través de la tarjeta SUBE asociada podrá derivar en sanciones. La advertencia alcanza a las empresas que presten servicios de colectivos y trenes.

De esta manera, el Gobierno nacional ratificó que las personas con discapacidad seguirán viajando sin abonar el pasaje y que la vinculación del CUD con la SUBE será una opción adicional. La medida comenzará a regir desde este viernes y convivirá con la presentación tradicional del certificado.