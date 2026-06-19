Paraná celebra su aniversario con una carrera ciclista abierta a todo público en el Parque Barisco

La actividad será el 28 de junio y aguardan la participación de 100 personas

En el marco de los festejos por el aniversario de la ciudad de Paraná, se realizará una nueva edición de la carrera ciclística “Ciudad de Paraná”, un evento deportivo que convocará a aficionados, cicloturistas y competidores federados de toda la región.

La actividad se desarrollará el domingo 28 de junio en el Parque Varisco, con organización del Club Neuquén y fiscalización de la Asociación de Ciclistas de Entre Ríos (ACER), en conjunto con el acompañamiento logístico del municipio.

“Esto es algo que se trabaja junto con la municipalidad, que es quien nos brinda el apoyo logístico para poder realizarlo”, explicó Cristian Ledesma, integrante de la comisión directiva de la ACER.

Destinatarios

El evento está pensado para un amplio abanico de participantes. “Es un evento que es tanto para aficionados y cicloturistas como para corredores licenciados de todo el país. La invitación es para todo el arco de ciclistas que tenemos en la provincia y en la zona”, señaló.

La competencia se llevará a cabo en un circuito callejero especialmente preparado en el parque. “Es un circuito callejero, como es denominado, y se puede hacer así debido a la colaboración de la municipalidad, que encuentra en el festejo del municipio una oportunidad para un evento deportivo”, detalló Ledesma.

En cuanto a la participación, se estima una convocatoria importante. “Más o menos el número es de 100 participantes en cinco o seis categorías, que son las que realizamos”, indicó.

Requisitos para ser parte

Para participar, será necesario completar una inscripción previa. “La inscripción previa es para los cicloturistas o aficionados por el tema del seguro, y también para los ciclistas federados”, explicó, y agregó que “la inscripción es tarifada, como en todos los eventos”.

Desde la organización valoraron el trabajo conjunto con los clubes de la ciudad y la región. “Para nosotros es un placer nuclear a los clubes de la ciudad y permitir estos eventos. Hay muchos clubes que apoyan y hacen mucho por el ciclismo en la zona”, sostuvo, mencionando también a instituciones del interior que integran la ACER.

La jornada comenzará a las 10:30 y se extenderá hasta aproximadamente las 16:30. Quienes deseen obtener más información o inscribirse podrán hacerlo a través de las redes sociales de la asociación. “A través de Instagram y Facebook de la ACER, que son los medios que los ciclistas ocupan para comunicarse”, concluyó.

Actividades para toda la familia

Además, el evento incluirá actividades para los más chicos, promoviendo la participación familiar. “También se realizan carreras para chicos. Las mamis y los papis llevan a sus niños con cualquier bicicleta, se ponen el casquito, el número y disfrutan de un evento lindo”, destacó.