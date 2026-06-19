Marruecos venció 1-0 a Escocia en un ajustado partido del Mundial 2026

El equipo africano se impuso con un tanto tempranero de Ismael Saibari y fue superior durante gran parte del partido, aunque volvió a evidenciar falta de eficacia. El gol fue marcado a los 72 segundos de juego y se convirtió en la anotación más rápida de la competencia hasta el momento.
Marruecos derrotó 1-0 a Escocia este viernes 19 de junio en el Estadio Boston, por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026, en un partido que dominó ampliamente pero que terminó resolviendo con lo justo.
El único gol del encuentro llegó en el inicio y marcó un récord en el torneo. A los 72 segundos de juego, Brahim Díaz asistió con precisión a Ismael Saibari, quien definió con un potente remate para poner el 1-0, convirtiéndose en el tanto más rápido de la competencia hasta el momento.
El conjunto africano tomó rápidamente el control del partido tras la ventaja y generó múltiples situaciones de peligro, especialmente en la primera mitad. Saibari tuvo otra chance clara antes de los 10 minutos, pero no logró concretar dentro del área.
Los jugadores destacados del encuentro
La figura del partido fue Díaz, quien manejó los tiempos del equipo y fue clave en la generación ofensiva. También destacó Bilel El Khanouss, aunque desperdició una oportunidad inmejorable a los 35 minutos con un remate por encima del travesaño.
Escocia, en tanto, apostó a un planteo más defensivo, buscando sorprender con pelotazos largos y jugadas de pelota parada. Su mejor ocasión del primer tiempo llegó tras un centro de Andy Robertson que John McGinn no logró conectar con precisión.
En el complemento, Marruecos mantuvo la iniciativa pero volvió a fallar en la definición. Saibari estuvo cerca nuevamente, pero su remate terminó en el travesaño tras un rebote. El arquero Angus Gunn también tuvo intervenciones clave para mantener con vida al equipo europeo.
Un partido ajustado
Con el correr de los minutos, el partido se tornó más desordenado. Escocia adelantó sus líneas en busca del empate y generó sus oportunidades más claras en el tramo final. A los 84 minutos, Scott McTominay estuvo cerca con un disparo apenas desviado, y en la jugada siguiente Lyndon Dykes falló de cabeza una chance inmejorable.
Cómo viene Marruecos
El seleccionado del continente africano llegó a cuatro puntos en el Grupo C y quedó bien posicionado para avanzar a la próxima fase del Mundial 2026. En su debut, el conjunto africano había empatado 1-1 frente a Brasil en uno de los partidos más atractivos de la primera fecha. En aquel encuentro, Ismael Saibari también fue protagonista al marcar el gol marroquí, mientras que Vinícius Júnior selló la igualdad para la selección dirigida por Carlo Ancelotti.
La victoria sobre Escocia le permitió a Marruecos tomar momentáneamente el liderazgo de la zona, a la espera del resultado entre Brasil y Haití por la segunda jornada. El Grupo C se ha mostrado muy equilibrado desde el inicio, ya que Escocia había comenzado como líder tras derrotar 1-0 a Haití en el estreno mundialista.
El próximo compromiso de Marruecos será ante Haití, el 24 de junio, en un encuentro que podría definir la clasificación a los dieciseisavos de final. Dependiendo de los resultados de la segunda fecha, una victoria podría asegurarle al conjunto africano el primer puesto del grupo o, al menos, el pase a la siguiente ronda.