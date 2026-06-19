Selección Argentina: Montiel entrenó diferenciado y Molina podría meterse en el equipo

La Selección Argentina continúa con su preparación para el partido ante Austria, previsto para el próximo lunes a las 14 en Dallas, y Lionel Scaloni sigue evaluando posibles cambios en el equipo. En la práctica de este jueves, Gonzalo Montiel se entrenó de manera diferenciada por una molestia muscular y Nahuel Molina aparece como una opción concreta para ocupar el lateral derecho.

El futbolista de River había sido titular en la goleada 3-0 frente a Argelia, pero el cuerpo técnico decidió bajarle las cargas para evitar una lesión. Si bien no se trataría de un problema de gravedad, la decisión fue preservar al defensor y esperar su evolución en los próximos entrenamientos.

Todo indica que Montiel podría reincorporarse este viernes a la par del grupo. De todos modos, la situación abrió una disputa por el puesto con Molina, quien busca recuperar terreno dentro del equipo titular para el próximo compromiso mundialista.

Cambios en evaluación para enfrentar a Austria

La Selección Argentina podría presentar variantes respecto del equipo que inició el partido ante Argelia. Además de la posible salida de Montiel, Scaloni analiza otros movimientos en ataque y en la mitad de la cancha, aunque la formación se terminará de definir durante las próximas prácticas.

Entre los nombres que podrían dejar el once aparecen Thiago Almada y Lautaro Martínez. En sus lugares, Nicolás González y Julián Álvarez se perfilan como alternativas para ingresar desde el arranque, en una búsqueda por ajustar funcionamiento y administrar cargas en plena competencia.

Montiel y Molina.

La jornada también dejó señales positivas para el cuerpo técnico. Nicolás Tagliafico dejó atrás una lesión en el sóleo de la pierna izquierda y apunta a sumar minutos ante Austria. Leandro Paredes, por su parte, también se encuentra recuperado y vuelve a estar disponible.

El árbitro para el próximo partido

El encuentro entre la Selección Argentina y Austria ya tiene árbitro confirmado. La máxima autoridad será el egipcio Amin Mohamed, juez internacional desde 2017 y con experiencia en competencias FIFA, entre ellas el Mundial Sub 17 de Brasil 2019.

En esta Copa del Mundo, Mohamed dirigió el cruce entre Corea del Sur y República Checa, donde tuvo una actuación sin mayores controversias. Su estilo fue destacado por permitir la continuidad del juego, aplicar la ley de ventaja y evitar interrupciones innecesarias.

El árbitro estará acompañado por sus compatriotas Mahmoud Abouelregal y Ahmed Hossam Taha como asistentes. Los españoles Alejandro Hernández y Diego Sánchez completarán el equipo arbitral como cuarto árbitro y árbitro de reserva, respectivamente.