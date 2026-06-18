La postura de Scaloni sobre Tagliafico a días del segundo partido de la Selección Argentina

La Selección Argentina ya dejó atrás el contundente triunfo ante Argelia en el debut del Mundial 2026 y comenzó a enfocarse en el próximo compromiso frente a Austria. Mientras Lionel Scaloni recupera futbolistas para afrontar la segunda fecha del Grupo J, una de las principales incógnitas sigue siendo la situación física de Nicolás Tagliafico.

El defensor arrastra un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda que sufrió durante uno de los amistosos previos a la Copa del Mundo y, aunque muestra una evolución positiva, todavía no recibió el alta médica para volver a trabajar junto al resto del plantel.

Desde la Asociación del Fútbol Argentino informaron que el lateral continúa realizando tareas específicas en el campo de juego y que su recuperación avanza según lo previsto.

Evoluciona bien, pero reina la cautela

A cuatro días del encuentro frente a Austria, la prioridad en la Selección Argentina es no acelerar los tiempos de recuperación del futbolista.

Si bien existe un escenario optimista que contempla la posibilidad de que integre el banco de suplentes el próximo lunes, dentro del cuerpo técnico consideran difícil que pueda ser titular después de apenas poco más de dos semanas de rehabilitación.

La intención es evitar cualquier riesgo de recaída en una etapa clave de la competencia, especialmente después del sólido rendimiento mostrado por el equipo en el estreno mundialista.

Por ese motivo, la presencia de Tagliafico frente a Austria permanece bajo evaluación y dependerá de su evolución durante los próximos entrenamientos.

Medina se perfila para seguir entre los titulares

La buena actuación de Facundo Medina como lateral izquierdo improvisado le dio tranquilidad al cuerpo técnico de la Selección Argentina.

El defensor respondió a las exigencias del debut y aparece como la principal alternativa para ocupar nuevamente el puesto en el segundo compromiso del certamen.

Además, el amplio triunfo frente a Argelia permitió que el seleccionado nacional afronte la próxima fecha con mayor margen de maniobra y sin necesidad de forzar recuperaciones.

En el entrenamiento más reciente, Tagliafico trabajó en el gimnasio y no participó de las tareas de campo junto a los jugadores que tuvieron pocos minutos o no sumaron participación en el debut.

La mira puesta en el cierre de la fase de grupos

Si finalmente no llega en condiciones para enfrentar a Austria, el objetivo podría trasladarse al tercer encuentro de la fase de grupos frente a Jordania.

Ese partido se disputará el 27 de junio y otorgaría más tiempo para completar el proceso de recuperación.

Mientras tanto, la Selección Argentina continúa preparando el próximo compromiso mundialista con la intención de asegurar la clasificación a los octavos de final y recuperar gradualmente a todos los integrantes del plantel.