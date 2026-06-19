Operaron de urgencia a Fernando Gago por un problema cardiovascular

El entrenador argentino Fernando Gago tuvo que ser operado de urgencia después de realizarse unos estudios cardiovasculares pero según medios chilenos "está en buenas condiciones".
El entrenador argentino Fernando Gago tuvo que ser operado de urgencia después de realizarse unos estudios cardiovasculares pero según medios chilenos "está en buenas condiciones".
“El estratega debió ser trasladado a un centro asistencial. Acusaba signos de problemas cardiovasculares. El entrenador fue operado y está bajo observación médica. De hecho, tuvo que ausentarse de los trabajos estudiantiles programados para esta jornada”, aseguró el medio La Tercera sobre el actual entrenador de Universidad de Chile.
La noticia generó preocupación en el fútbol chileno ya que el problema de salud se produjo pocas horas después de la victoria por 2 a 0 de Universidad de Chile ante O'Higgins, en un encuentro correspondiente al torneo local.
De acuerdo con distintos reportes de la prensa chilena, Gago fue trasladado a un centro médico de Santiago durante la madrugada luego de presentar síntomas compatibles con un cuadro cardiovascular, y la edición local de ESPN indicó que el ingreso se produjo después del encuentro, mientras que ADN aseguró que la internación ocurrió alrededor de las tres de la mañana.
Universidad de Chile confirmó la situación mediante un comunicado oficial: “Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy”, señaló la institución. Además, el club buscó llevar tranquilidad al asegurar que el entrenador “se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico”.
Según la información publicada por La Tercera, el técnico argentino debió ser intervenido quirúrgicamente tras su llegada al centro asistencial. Desde la entidad no brindaron detalles sobre el procedimiento realizado ni sobre los plazos estimados para su recuperación, aunque se espera que continúe bajo observación mientras se completan los estudios correspondientes.
La situación obligará a realizar modificaciones en la conducción del equipo, ya que Universidad de Chile ya confirmó que Gago no podrá estar presente en el próximo compromiso frente a Santiago Wanderers por la Copa Chile.
En su lugar, el plantel será dirigido de manera interina por el también argentino Fabricio Coloccini, integrante de su cuerpo técnico y uno de sus colaboradores más cercanos.
La evolución clínica del entrenador determinará cuándo podrá retomar sus funciones habituales. Por el momento, los médicos no comunicaron un tiempo estimado de recuperación y el club permanece atento a los resultados de los exámenes para evaluar los pasos a seguir.
Cómo es el paso de Fernando Gago por Chile
Gago asumió como entrenador de Universidad de Chile en marzo de este año y rápidamente se convirtió en una de las principales figuras del proyecto deportivo de la institución.
En su última presentación pública había estado acompañado por su esposa y sus hijos durante el triunfo sobre O'Higgins, una imagen que cobró especial relevancia tras conocerse el episodio de salud que obligó a su internación.
Ahora, mientras Universidad de Chile continúa con su calendario deportivo, la prioridad pasa exclusivamente por la salud del entrenador argentino por lo que en el club permanecen a la espera de nuevos partes médicos que permitan conocer con mayor precisión la evolución de Gago y los tiempos de su regreso a la actividad profesional.