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Brasil goleó a Haití, quedó como líder y dio un paso clave en el Mundial 2026

Brasil mostró toda su jerarquía frente a Haití, se impuso por 3 a 0 en la segunda fecha del Grupo C y quedó en la cima de las posiciones con grandes chances de avanzar a la próxima ronda del Mundial 2026.

19 de Junio de 2026
Brasil mostró su poderío.
Brasil mostró su poderío. Foto: Infobae.

Brasil mostró toda su jerarquía frente a Haití, se impuso por 3 a 0 en la segunda fecha del Grupo C y quedó en la cima de las posiciones con grandes chances de avanzar a la próxima ronda del Mundial 2026.

Brasil ratificó su condición de candidato en el Mundial 2026 al derrotar con autoridad por 3 a 0 a Haití en un partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo C. El seleccionado sudamericano fue ampliamente superior durante gran parte del encuentro y construyó una victoria que le permitió alcanzar el primer puesto de la zona.

 

El equipo brasileño dominó desde el inicio gracias a su capacidad para manejar la pelota y generar situaciones de peligro constantes. Haití intentó resistir el avance de su rival, pero encontró serias dificultades para contener el poder ofensivo de una selección que mostró eficacia y contundencia.

 

La gran figura de la jornada fue Matheus Cunha, quien anotó los dos primeros goles del encuentro y encaminó el triunfo de la Verdeamarela. El delantero abrió el marcador a los 23 minutos y volvió a convertir a los 36, dejando a Brasil con una ventaja cómoda antes del descanso, publicó Infobae.

 

Un primer tiempo demoledor

 

Foto: Infobae.
Foto: Infobae.

 

El dominio brasileño quedó reflejado en el resultado antes del cierre de la primera etapa. Cuando se jugaba el segundo minuto de descuento, Vinicius Jr. apareció para marcar el tercer tanto y prácticamente sentenciar el partido.

 

Con la ventaja de tres goles, Brasil afrontó el segundo tiempo con mayor tranquilidad y administró los tiempos del encuentro. Si bien redujo la intensidad respecto de los primeros 45 minutos, nunca perdió el control del juego ni vio peligrar el resultado.

 

Foto: Infobae.
Foto: Infobae.

 

Haití, por su parte, intentó reaccionar y buscar algún descuento que le permitiera mantenerse con vida en el certamen, pero no encontró los caminos para inquietar a la defensa brasileña.

 

Foto: Infobae.
Foto: Infobae.

 

La diferencia entre ambos equipos fue evidente durante gran parte del compromiso y terminó reflejándose en un marcador que pudo haber sido incluso más amplio por la cantidad de situaciones generadas por el conjunto sudamericano.

 

Cómo quedaron las posiciones del Grupo C

 

Gracias a esta victoria, Brasil alcanzó los cuatro puntos y se ubicó en el primer lugar del Grupo C, una posición estratégica de cara a la definición de la fase de grupos.

Para Haití, en cambio, la derrota significó el final de sus aspiraciones en el torneo. El seleccionado caribeño quedó sin unidades y ya no tiene posibilidades matemáticas de avanzar, afectado además por el sistema de desempate utilizado en la competencia.

 

Foto: Infobae.
Foto: Infobae.

 

La última fecha será decisiva para definir las posiciones finales. Brasil enfrentará a Escocia el miércoles 24 de junio a las 19 horas con el objetivo de asegurar el liderazgo de la zona y llegar fortalecido a la fase eliminatoria.

 

En simultáneo, Haití disputará su último partido frente a Marruecos, en un encuentro que servirá para cerrar su participación en la Copa del Mundo. Mientras tanto, Brasil buscará confirmar su buen momento y seguir consolidándose como uno de los equipos más fuertes del campeonato.

Temas:

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