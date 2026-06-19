Brasil goleó a Haití, quedó como líder y dio un paso clave en el Mundial 2026

Brasil mostró toda su jerarquía frente a Haití, se impuso por 3 a 0 en la segunda fecha del Grupo C y quedó en la cima de las posiciones con grandes chances de avanzar a la próxima ronda del Mundial 2026.
Brasil ratificó su condición de candidato en el Mundial 2026 al derrotar con autoridad por 3 a 0 a Haití en un partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo C. El seleccionado sudamericano fue ampliamente superior durante gran parte del encuentro y construyó una victoria que le permitió alcanzar el primer puesto de la zona.
El equipo brasileño dominó desde el inicio gracias a su capacidad para manejar la pelota y generar situaciones de peligro constantes. Haití intentó resistir el avance de su rival, pero encontró serias dificultades para contener el poder ofensivo de una selección que mostró eficacia y contundencia.
La gran figura de la jornada fue Matheus Cunha, quien anotó los dos primeros goles del encuentro y encaminó el triunfo de la Verdeamarela. El delantero abrió el marcador a los 23 minutos y volvió a convertir a los 36, dejando a Brasil con una ventaja cómoda antes del descanso, publicó Infobae.
Un primer tiempo demoledor
El dominio brasileño quedó reflejado en el resultado antes del cierre de la primera etapa. Cuando se jugaba el segundo minuto de descuento, Vinicius Jr. apareció para marcar el tercer tanto y prácticamente sentenciar el partido.
Con la ventaja de tres goles, Brasil afrontó el segundo tiempo con mayor tranquilidad y administró los tiempos del encuentro. Si bien redujo la intensidad respecto de los primeros 45 minutos, nunca perdió el control del juego ni vio peligrar el resultado.
Haití, por su parte, intentó reaccionar y buscar algún descuento que le permitiera mantenerse con vida en el certamen, pero no encontró los caminos para inquietar a la defensa brasileña.
La diferencia entre ambos equipos fue evidente durante gran parte del compromiso y terminó reflejándose en un marcador que pudo haber sido incluso más amplio por la cantidad de situaciones generadas por el conjunto sudamericano.
Cómo quedaron las posiciones del Grupo C
Gracias a esta victoria, Brasil alcanzó los cuatro puntos y se ubicó en el primer lugar del Grupo C, una posición estratégica de cara a la definición de la fase de grupos.
Para Haití, en cambio, la derrota significó el final de sus aspiraciones en el torneo. El seleccionado caribeño quedó sin unidades y ya no tiene posibilidades matemáticas de avanzar, afectado además por el sistema de desempate utilizado en la competencia.
La última fecha será decisiva para definir las posiciones finales. Brasil enfrentará a Escocia el miércoles 24 de junio a las 19 horas con el objetivo de asegurar el liderazgo de la zona y llegar fortalecido a la fase eliminatoria.
En simultáneo, Haití disputará su último partido frente a Marruecos, en un encuentro que servirá para cerrar su participación en la Copa del Mundo. Mientras tanto, Brasil buscará confirmar su buen momento y seguir consolidándose como uno de los equipos más fuertes del campeonato.