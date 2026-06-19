Juanita Tinelli negó la denuncia por violencia de género y apuntó contra la madre de su ex

Juanita Tinelli salió a aclarar públicamente su situación luego de quedar vinculada a una versión sobre una presunta denuncia por violencia de género contra su expareja, Bautista Cuiña. La modelo utilizó sus redes sociales para negar que haya realizado una presentación formal y aseguró que se encuentra tranquila.

A través de sus historias de Instagram, la hija de Marcelo Tinelli fue directa al referirse a las versiones que circularon en los últimos días. “No realicé una denuncia, no tengo botón antipánico y tampoco viajaré al mundial”, expresó, en un mensaje con el que buscó desmentir distintos datos difundidos sobre el caso.

De acuerdo con la información de la Agencia Noticias Argentinas, el episodio se originó días atrás tras una discusión entre Juanita Tinelli y Cuiña en un establecimiento de Costanera Norte. Según esa versión, existió una llamada a la Policía y una primera declaración de la joven en el lugar.

La aclaración de Juanita Tinelli

El parte policial citado por NA indicó que “la damnificada Juana Tinelli” habría referido que momentos antes su expareja le habría propinado un golpe en el rostro. Sin embargo, la modelo no quiso ser asistida por médicos del SAME en ese momento y tampoco se presentó luego a declarar ante la Unidad Fiscalía Norte.

En las últimas horas, Juanita Tinelli volvió a hablar con la prensa y reiteró su postura. “Estoy bien, no hice ninguna denuncia”, sostuvo al ser consultada por el tema a la salida de Sex, la obra de José María Muscari.

Al referirse a la exposición que tomó el episodio, la modelo marcó distancia del tratamiento público del caso. “No me molesta hablar de la situación. Pero esto es muy invasivo”, expresó ante los periodistas que la esperaban en el lugar.

El mensaje contra la madre de su ex

En medio de sus declaraciones, Juanita también lanzó una frase dirigida a la madre de Bautista Cuiña. “Que siga vendiendo electrodomésticos”, dijo, en una respuesta que sumó un nuevo capítulo a la polémica alrededor de su separación.

La modelo también se refirió a los comentarios que recibe en redes sociales, donde algunos usuarios la comparan con la “Britney Spears argentina” por sus publicaciones y conductas públicas. Lejos de evitar el tema, respondió con ironía desde sus historias.

Por el momento, la joven insiste en negar haber realizado una denuncia formal y remarca que no cuenta con botón antipánico. El caso continúa instalado en el mundo del espectáculo por las versiones cruzadas, el contenido del parte policial y las declaraciones públicas de la propia protagonista.