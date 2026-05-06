Cande Tinelli dejó atrás el cabello oscuro y sorprendió con una transformación total

El nuevo cambio de imagen de Cande Tinelli volvió a captar la atención en redes sociales y generó repercusión entre sus seguidores, luego de que la cantante y empresaria compartiera fotografías donde exhibió una transformación estética marcada por un drástico cambio de color de cabello.

La hija de Marcelo Tinelli dejó atrás los tonos oscuros que venía utilizando en los últimos años y apostó por una melena rubia clara, larga y completamente lisa, en una publicación que rápidamente acumuló comentarios y reacciones en Instagram.

Según publicó Infobae, la artista atravesó un proceso de renovación capilar acompañado de un tratamiento de “células madres”, una técnica orientada al cuidado y recuperación del cabello.

El nuevo look que mostró en redes

En las imágenes difundidas por Cande Tinelli, se la observa con un tono rubio uniforme y cálido, acompañado por un peinado recto y prolijo que aportó una estética diferente respecto de sus apariciones anteriores.

El cambio también estuvo acompañado por el mensaje “CLEAN”, término con el que la cantante buscó reflejar una etapa de renovación y transformación personal.

Cande Tinelli.

Además del nuevo color, mantuvo algunos rasgos característicos de su estilo, como las cejas oscuras y marcadas, elemento que generó contraste con el cabello y reforzó la identidad visual que suele mostrar en sus redes sociales.

La publicación rápidamente se viralizó y volvió a instalar el perfil estético de Cande Tinelli entre las tendencias vinculadas al espectáculo y la moda.

Una figura acostumbrada a reinventar su imagen

A lo largo de los últimos años, Cande Tinelli convirtió sus transformaciones estéticas en una parte central de su identidad pública. Cambios de color, cortes de cabello, tatuajes y estilos disruptivos formaron parte de una construcción visual que suele compartir de manera constante con sus seguidores.

En esta oportunidad, el paso hacia un rubio claro marcó una diferencia respecto de otras etapas donde predominaban los tonos oscuros y los estilos más contrastantes.

El cambio también coincidió con una etapa en la que la artista viene mostrando una búsqueda más orientada hacia estilos sobrios y minimalistas, aunque sin perder el perfil provocador y personal que caracteriza su presencia pública.