“El ojo por ojo vale”, la reflexión de Sabrina Rojas sobre las infidelidades

Sabrina Rojas habló sin filtro sobre las infidelidades y la forma en que reaccionó en una etapa de su vida. La conductora abrió una ventana sobre su intimidad durante Pasó en América, mientras debatían sobre la situación de Mariela Prieto y el Turco García, en medio de rumores de crisis de pareja.

En ese contexto, Rojas reconoció que alguna vez respondió a una infidelidad con la misma moneda. “Yo alguna vez me he vengado”, lanzó, ante la sorpresa de sus compañeros.

Lejos de dejar la frase en el aire, la conductora profundizó sobre lo que sintió después de haber perdonado engaños en una relación. “Cuando perdonaste tanto decís: ‘ay, tengo un crédito, ¿por qué me lo voy a reprimir? Si del otro lado no se lo reprimieron’”, explicó.

Rojas planteó una especie de equilibrio dentro de la pareja cuando ya existieron infidelidades previas. “Vos me metiste una, dos, tres. Una vez que te meto yo, sigamos. ¿O no?”, expresó durante el intercambio.

Luego insistió con la misma idea: “Si vos le metiste los cuernos a tu pareja, ¿vale un puntito con alguien? Vale”. En medio del debate, Sabrina fue tajante al resumir su postura sobre lo que vivió en aquel momento. “El ojo por ojo vale”, sostuvo.

Si bien no mencionó nombres ni precisó a qué relación hacía referencia, sus declaraciones generaron repercusión por su conocida historia con Luciano Castro, con quien estuvo en pareja durante diez años y se casó.

De todos modos, la conductora dejó en claro que hoy tiene una mirada diferente sobre el tema y sobre los conflictos de pareja. “Ya estamos grandes, separémonos, ¿para qué nos vamos a meter los cuernos?”, concluyó.