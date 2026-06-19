Boca acordó la llegada de Leandro Lozano, el primer refuerzo para Arruabarrena

Boca acordó la llegada de Leandro Lozano, lateral derecho uruguayo de 27 años, quien se convertirá en el primer refuerzo del ciclo de Rodolfo Arruabarrena. El futbolista arribará desde Argentinos Juniors y firmará contrato por tres temporadas con el club de la Ribera.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la operación se cerrará por una cifra cercana a los 3,5 millones de dólares. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme avanzó en las últimas horas con el club de La Paternal para destrabar una negociación que era considerada prioritaria por el nuevo cuerpo técnico.

Lozano viene de ser titular en Argentinos Juniors, donde completó un destacado primer semestre bajo la conducción de Nicolás Diez. En ese período, el Bicho alcanzó las semifinales del Torneo Apertura y el lateral mantuvo continuidad dentro del equipo.

Un puesto marcado como prioridad

El defensor uruguayo disputó 17 partidos en 2026, aportó tres asistencias y recibió tres amonestaciones. Su regularidad llamó la atención de Boca, que buscaba reforzar una posición en la que el plantel necesitaba nuevas variantes para el segundo semestre.

La llegada de Lozano responde directamente a una decisión futbolística de Arruabarrena. El entrenador ya les comunicó a Marcelo Weigandt y Juan Barinaga que no serán tenidos en cuenta, por lo que la incorporación de un lateral derecho aparecía como una necesidad inmediata.

En ese contexto, el club salió al mercado en busca de un jugador con recorrido, intensidad y competencia actual. Lozano, con presente en el fútbol argentino, fue evaluado como una alternativa de rápida adaptación para integrarse al plantel profesional.

El primer movimiento del ciclo Arruabarrena

La idea del cuerpo técnico también es que Dylan Gorosito continúe dentro de la consideración del plantel de Primera. El juvenil aparece como una opción para pelear el puesto y sumar minutos durante la próxima etapa de competencia.

El acuerdo con Argentinos Juniors representa el primer movimiento fuerte del nuevo ciclo de Arruabarrena en Boca. La pretemporada ya comenzó con la necesidad de ordenar el plantel, definir salidas y sumar futbolistas en posiciones puntuales.

Con la llegada de Lozano encaminada, el Xeneize empieza a darle forma al equipo que afrontará el segundo semestre. La incorporación del lateral derecho marca el inicio formal del mercado de pases para el nuevo proyecto deportivo encabezado por el Vasco.