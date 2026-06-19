Secuestraron más de 31.000 dólares y dos millones de pesos en un control vial en Santa Fe

Tres hombres que viajaban desde Buenos Aires hacia Salta fueron interceptados durante un operativo en la Ruta Nacional 34, en Santa Fe. La Justicia Federal investiga el origen y destino del dinero hallado.
Un operativo de control vehicular realizado sobre la Ruta Nacional 34 en Santa Fe derivó en el secuestro de más de 31.000 dólares estadounidenses, más de dos millones de pesos en efectivo y diversos elementos de interés para una causa por presunto lavado de activos.
El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Guardia Provincial, Unidad Operativa Regional II de Rafaela, a la altura del kilómetro 271 de la Ruta Nacional 34, en jurisdicción de la localidad santafesina de Tacural.
Durante la fiscalización de un automóvil Renault Logan en el que viajaban tres personas provenientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con destino a la provincia de Salta, los efectivos detectaron una serie de irregularidades que motivaron una inspección más exhaustiva, publicó LT 10.
Hallazgo de una importante suma de dinero
Como resultado del control, los agentes constataron que uno de los ocupantes transportaba más de 31.000 dólares estadounidenses en efectivo.
Según se informó, la persona no pudo acreditar de manera fehaciente el origen de los fondos mediante documentación respaldatoria suficiente, situación que motivó la inmediata intervención de la Justicia Federal.
Ante esta circunstancia, se dispuso el traslado de los involucrados a una dependencia policial para continuar con las diligencias correspondientes.
Posteriormente, y con autorización judicial, se realizó el conteo formal del dinero en presencia de testigos, procediéndose al secuestro de la totalidad de los dólares hallados.
Investigación por presunto lavado de activos
Además del dinero en moneda extranjera, los investigadores incautaron más de dos millones de pesos argentinos en efectivo, tres teléfonos celulares y documentación considerada de interés para la causa.
Las medidas fueron ordenadas por el fiscal federal interviniente, quien dispuso avanzar con las actuaciones para determinar la procedencia de los fondos y el destino que tendrían.
Desde la fuerza señalaron que las circunstancias detectadas durante el procedimiento justificaron la apertura de una investigación por la presunta comisión del delito de lavado de activos.
La totalidad de las actuaciones fue remitida a la Justicia Federal, que continuará con las pericias y análisis necesarios para establecer si existió alguna maniobra ilícita vinculada al transporte del dinero secuestrado.