UPCN amplía su oferta de capacitación con más de 14 propuestas vigentes

El sindicato destacó el crecimiento de la participación en las actividades formativas destinadas a trabajadores estatales. Las capacitaciones cuentan con reconocimiento oficial y validez para recategorizaciones y concursos.
UPCN Entre Ríos continúa fortaleciendo su política de formación para trabajadores estatales a través de la Secretaría de Capacitación, que actualmente desarrolla más de 14 propuestas formativas incluidas en el Plan Provincial de Capacitación.
Según informaron desde la organización sindical, las actividades ya fueron dictadas en más de 80 jornadas realizadas en distintas localidades de la provincia y registran una participación creciente de trabajadores de diversos organismos públicos.
Las capacitaciones abarcan temáticas vinculadas a la administración pública y nuevas herramientas de gestión, entre ellas Inteligencia Artificial aplicada al sector público, Empleo Público y Normativas Vigentes.
Capacitaciones con reconocimiento oficial
Desde UPCN destacaron que todas las propuestas cuentan con resoluciones oficiales que les otorgan validez para los procesos de recategorización y para futuros concursos dentro de la administración pública provincial.
El sindicato señaló que el interés por estas instancias formativas continúa en aumento, especialmente en localidades del interior, donde se viene ampliando la oferta de cursos y talleres.
La secretaria de Capacitación de UPCN, Adriana Satler, remarcó que las actividades están abiertas a todos los trabajadores estatales, independientemente de su afiliación gremial.
“Muchos compañeros se acercaron a UPCN a través de las capacitaciones y encontraron un espacio de crecimiento personal y profesional. Ese intercambio también nos permite incorporar nuevas temáticas y responder a las necesidades actuales del empleo público”, expresó.
Herramientas para la carrera administrativa
Satler recordó que las propuestas forman parte de herramientas destinadas a fortalecer la carrera administrativa de los trabajadores estatales y cuentan con el respaldo normativo correspondiente.
En ese sentido, cuestionó las versiones que ponen en duda la validez de las capacitaciones y sostuvo que “desinformar o intentar desacreditarlas solo genera confusión y perjudica a quienes buscan capacitarse”.
Asimismo, destacó la respuesta de los trabajadores a las convocatorias impulsadas por el sindicato.
“Más allá de la necesidad de capacitación para la recategorización, está claro que los trabajadores nos eligen”, afirmó.
Más de una década de formación
La dirigente gremial subrayó que la política de capacitación forma parte de una estrategia sostenida por la organización desde hace más de una década.
“Tenemos toda una historia en este aspecto, que viene desde hace más de 10 años con las escuelas de formación profesional y la escuela secundaria. Fuimos los primeros en entender que ningún trabajador estatal debía quedar sin la posibilidad de terminar la escuela secundaria”, sostuvo.
Satler consideró que la formación de los trabajadores no responde a una política coyuntural, sino a una convicción institucional consolidada a lo largo del tiempo.
“Nuestra conducción ha sido visionaria en cuanto a la capacitación y ningún obstáculo que nos pongan en el camino nos va a correr de la consigna, porque es parte de nuestra convicción y de nuestra política gremial”, afirmó.
Finalmente, resaltó la importancia de generar oportunidades de crecimiento y desarrollo para los empleados públicos. “Creemos en las personas, en su capacidad de superarse y en el enorme potencial que tienen los trabajadores estatales”, concluyó.