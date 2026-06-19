Un jugador de la Selección de España salió a pasear y no lo dejaban volver: “Soy Borja Iglesias”

La Selección de España tuvo una jornada libre en plena disputa del Mundial 2026, pero el descanso terminó con una situación llamativa en el ingreso al hotel de concentración. Borja Iglesias, delantero del Celta de Vigo, salió a pasear por Tennessee junto a su pareja y, al regresar al búnker del equipo, no fue reconocido por el personal de seguridad.

El episodio ocurrió después del empate sin goles frente a Cabo Verde, cuando el entrenador Luis de la Fuente decidió liberar por unas horas a sus futbolistas antes de retomar los trabajos de cara al partido del domingo ante Arabia Saudita. El encuentro será importante para las aspiraciones de la Roja en la Copa del Mundo.

Durante ese tiempo libre, varios integrantes del plantel dejaron el Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown, donde se hospeda el combinado europeo. Iglesias fue uno de ellos, acompañado por María Valero, aunque su regreso quedó registrado por la televisión española y rápidamente tuvo repercusión en redes sociales.

Una confusión en el acceso al hotel

Según las imágenes difundidas, los encargados de seguridad no identificaron al atacante y le impidieron avanzar hacia el interior del predio. Desde detrás de las vallas que delimitaban el acceso, el futbolista intentó explicar la situación ante los agentes.

“Soy jugador de la Selección. Necesito entrar”, expresó Iglesias en inglés, mientras buscaba destrabar el malentendido. Sin embargo, la respuesta inicial del personal de seguridad fue pedirle una acreditación y confirmar si realmente formaba parte del plantel.

"España" Por la experiencia que vivía Borja Iglesias, jugador de ESPAÑA tras que la SEGURIDAD de la concentración NO LO RECONOCIERA. “SOY JUGADOR DE LA SELECCIÓN. SOY BORJA IGLESIAS. NECESITO ENTRAR”.pic.twitter.com/IJPeZ9mG1d — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) June 19, 2026

“¿Tienes pase? ¿Eres jugador?”, le consultaron los efectivos. En ese momento, algunos hinchas y periodistas que observaban la escena comenzaron a intervenir para aclarar que se trataba de un integrante de la Selección de España.

La anécdota de Borja Iglesias

El intercambio continuó durante algunos minutos. Ante una nueva consulta, el delantero respondió: “Borja Iglesias”, mientras varias personas repetían su nombre para intentar ayudarlo frente a los responsables del control de acceso.

Finalmente, el futbolista recurrió a su teléfono celular para comunicarse con miembros de la delegación española y resolver el inconveniente. Tras esa intervención, la situación quedó superada y el jugador pudo volver al hotel de concentración.