Allanaron un asilo tras la muerte por desnutrición de un anciano

La Justicia investiga las circunstancias que rodearon el fallecimiento de un adulto mayor alojado en un asilo. Una denuncia alertó sobre presuntas condiciones de abandono y derivó en un allanamiento para recolectar pruebas.
La muerte de un adulto mayor que residía en un hogar de ancianos generó conmoción en la comunidad y motivó una investigación judicial para determinar posibles responsabilidades penales. La causa se inició tras una denuncia que alertó sobre el delicado estado de salud en el que se encontraba el residente antes de fallecer.
El procedimiento fue ordenado por la Fiscalía de turno y se concretó este miércoles en el Hogar de Ancianos Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en la localidad de Sauce, provincia de Corrientes.
Según trascendió, la presentación judicial habría sido realizada por una enfermera que advirtió sobre las condiciones en las que se encontraba uno de los internos, identificado como Luis A.C., quien posteriormente murió como consecuencia de un cuadro compatible con desnutrición y abandono, publicó El Litoral de Corrientes.
La investigación judicial
A partir del fallecimiento del hombre, la Justicia abrió una causa para establecer las circunstancias que rodearon su muerte y determinar si existieron conductas que pudieran configurar algún delito.
Durante el allanamiento, personal policial y judicial secuestró documentación y verificó registros vinculados a la atención médica brindada a los residentes.
Además, se entrevistó a trabajadores de la institución y se realizaron constataciones sobre las condiciones edilicias, sanitarias y de funcionamiento del establecimiento.
Las autoridades buscan determinar si existió abandono de persona u otras responsabilidades penales relacionadas con el fallecimiento del adulto mayor.
Qué ocurrió durante el procedimiento
El operativo estuvo orientado a reunir elementos de prueba que permitan reconstruir la situación del residente fallecido y conocer las condiciones generales en las que se encontraba alojado. Entre los aspectos analizados figuran los controles médicos realizados, los tratamientos indicados, la alimentación recibida y los registros institucionales vinculados a la atención cotidiana.
La investigación también procura establecer si existieron alertas previas sobre el estado de salud del hombre y cuáles fueron las respuestas adoptadas por los responsables del hogar.
Por el momento, la Fiscalía no brindó mayores precisiones sobre las conclusiones preliminares de las actuaciones.
Nueva comisión normalizadora
En paralelo a la investigación judicial, este jueves se inició un proceso de normalización administrativa y jurídica de la institución. La medida incluyó la designación de una comisión normalizadora encabezada por la doctora Ana de León, quien tendrá a su cargo la regularización documental de la entidad.
Según se informó, la decisión fue adoptada ante la necesidad de actualizar la personería jurídica y la documentación institucional, además de regularizar la convocatoria a asambleas de socios.
La nueva comisión contará con un plazo de 60 días para ordenar la situación administrativa y posteriormente convocar a elecciones para designar una nueva conducción.
Sin cambios en la atención de los residentes
Desde la comisión normalizadora aclararon que su intervención se limita a cuestiones legales y administrativas, por lo que no poseen información oficial sobre la causa judicial que investiga la muerte del residente.
También confirmaron que actualmente el hogar alberga a 13 adultos mayores y cuenta con una planta de 15 trabajadores.
En ese sentido, señalaron que durante el proceso de normalización no habrá modificaciones en el personal ni en la atención que reciben los residentes.
Mientras tanto, la Justicia continúa reuniendo pruebas para esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Luis A.C. y determinar si existieron responsabilidades penales por parte de quienes tenían a su cargo el cuidado del adulto mayor.