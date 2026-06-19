La estatua más grande del mundo de Lionel Messi fue inaugurada en Argentina

Cutral Co inauguró una estatua de 26 metros dedicada a Lionel Messi, presentada como la más grande del mundo en homenaje al capitán de la Selección Argentina. La obra fue descubierta durante un acto que reunió a autoridades, vecinos y fanáticos del fútbol en la ciudad neuquina.

Según publicó Ámbito, la escultura fue realizada por el artista Aldo Beroisa y busca convertirse en un nuevo símbolo de Cutral Co. El monumento reconoce la trayectoria del futbolista rosarino, campeón del mundo en Qatar 2022 y una de las figuras más influyentes del deporte internacional.

La inauguración contó con la presencia del intendente Ramón Rioseco y del ministro de Gobierno, Jorge Tobares. Durante el acto, se destacó el trabajo de quienes participaron en la construcción de la obra y el impacto que podría tener para la proyección turística de la ciudad.

Un monumento pensado como postal turística

Rioseco valoró el trabajo del artista y pidió un reconocimiento para el equipo que llevó adelante la construcción. “Un aplauso para Beroisa que construyó esto con manos cutralquenses”, expresó el intendente durante la ceremonia.

El jefe comunal también vinculó la estatua con la posibilidad de atraer visitantes a Cutral Co. “Cuando vivimos en el desierto, posibilidades de desarrollo y turismo difícilmente tenemos, no tenemos montañas, no tenemos ríos, pero tenemos trabajadores cutralquenses que hacen esta obra para que venga todo el turismo del mundo a visitar a Cutral Co”, afirmó.

Por su parte, Beroisa agradeció el acompañamiento recibido para concretar el proyecto. “A Dios que me permite crear esto de la nada, al señor Rioseco que apostó y al equipo incansable que tengo”, señaló el artista, quien también destacó la identidad de la región al remarcar que “nosotros somos gente de desierto”.

El reconocimiento a la figura de Messi

El ministro Jorge Tobares consideró que la estatua representa más que la carrera deportiva de Lionel Messi. En su intervención, sostuvo que la figura del capitán argentino puede transmitir valores vinculados al esfuerzo, la constancia y la superación personal.

“La estatua sintetiza un sueño, va a mantener viva la imagen no solo de un jugador de fútbol, sino que permitirá a los que transitemos por la ruta apreciar los valores de la vida de esta figura”, expresó Tobares durante el acto.

El funcionario también remarcó el alcance de la historia personal del rosarino. “Lionel Messi es un hombre que nació en una ciudad común, que viene de una familia común pero su historia de vida ha motivado y es un referente para millones de jóvenes, no solamente argentinos”, afirmó.