Cómo funciona y cuánto cuesta el dispositivo que emite una descarga tras el robo de una moto

Una mujer evitó el robo de su moto mediante el uso de un “Shock-Bag”, un dispositivo capaz de emitir una descarga eléctrica cuando es activado de forma remota.

Débora relató la experiencia y explicó cómo funciona el mecanismo que había instalado para intentar protegerse de los delincuentes, luego de sufrir reiterados robos.

Contó que conoció el aparato a través de publicaciones en redes sociales y decidió adquirirlo tras una seguidilla de hechos delictivos. “Ya me robaron varias motos. Esta sería la quinta moto y dije: ‘Bueno, voy a comprar algo porque no puede ser, no podemos vivir así’”, expresó.

Según explicó, el mecanismo consiste en una correa conductora colocada debajo del asiento y un control remoto con forma de reloj pulsera que permite activarlo a distancia. El sistema funciona con una batería independiente y, de acuerdo con sus características, genera una descarga eléctrica cuando es accionado.

Cómo ocurrió el hecho

Débora recordó que, cuando observó que se llevaban la moto, inicialmente se olvidó que tenía el dispositivo de activación colocado en la muñeca, “pero después me acordé. Me escondí atrás de un árbol y lo accioné”, relató.

La mujer reconoció que atravesó momentos de incertidumbre antes de tomar la decisión. “Sí, obviamente dudé. El temor queda. Más allá de que ahora me estoy riendo, el temor queda. Lo que pasó en ese momento a uno le genera miedo”, sostuvo.

Tras accionar el sistema, el delincuente abandonó la motocicleta, a escasos metros del lugar del robo. “Cuando la agarré, miré para la esquina y no había nadie. De hecho, había una sola persona que me preguntó si estaba bien”, recordó.

Una medida extrema ante los reiterados robos

Durante la entrevista con un medio nacional, Débora aseguró que el dispositivo cumplió con el objetivo para el que fue adquirido.

Consultada sobre si recomendaría el sistema, respondió sin dudar: “Sí, la verdad que sí”. Además, explicó que el equipo tuvo un costo cercano a los 189.000 pesos.

La mujer también se refirió a los cuestionamientos que recibió en redes sociales respecto de la legalidad del dispositivo. “Yo subí el video a mi TikTok y me ponían: ‘¿Pero eso no es ilegal?’. Ilegal es que me roben”, manifestó.

Finalmente, justificó su decisión al recordar la cantidad de veces que fue víctima de la inseguridad. “Es la quinta moto que me quieren robar. No me importa. Les estoy dando electricidad, no es que les voy a causar la muerte ni nada por el estilo”, concluyó.

El dispositivo y el costo

El aparato tiene un costo que ronda los 190.000 pesos, un alcance de 180 metros y se activa presionando tres botones en un reloj digital que la víctima llevaba en la muñeca. Una correa es la que transmite la descarga eléctrica y el sistema cuenta con una batería independiente que dura un mes.

El kit incluye un el sistema de armado completo: generador, dos cintas de conducción y un disparador. Trae además velcros, mosquetones y aros para colocar de acuerdo al modelo que se quiera. Y se adapta a otras pertenencias que quieran ser resguardadas de los delincuentes, como bicicletas, mochilas, carteras, bolsos.

El disparador tiene que ir con la persona para que el sistema pueda activarse. Puede colocarse en la muñeca, en un bolsillo o en la hebilla del cinturón porque es del tamaño de un reloj y tiene tres botones que tienen que ser presionados al mismo tiempo para aplicar la descarga.