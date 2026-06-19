El Gobierno nacional endurece controles en fronteras con un nuevo programa de seguridad

El Gobierno nacional puso en marcha el Programa de Seguridad Migratoria, una iniciativa destinada a fortalecer los controles en las fronteras y mejorar los mecanismos de prevención, detección e investigación de delitos vinculados con la migración. La medida fue oficializada este viernes 19 de junio mediante la resolución 551/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada en el Boletín Oficial.

La iniciativa contempla la capacitación del personal de la Dirección Nacional de Migraciones y de las fuerzas federales que intervienen en tareas de control. También prevé una mayor coordinación operativa entre organismos, la modernización de equipamiento e infraestructura y el fortalecimiento de la cooperación internacional.

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional indicaron que el programa apunta a reforzar la política migratoria y fronteriza. En ese marco, se crearán Unidades de Seguridad Migratoria, que tendrán intervención en zonas de control, tareas preventivas y acciones vinculadas con la investigación de ilícitos migratorios.

Un plan con siete componentes

El programa se organiza sobre distintos ejes de trabajo. Entre ellos, se encuentra la actualización de la formación del personal de Migraciones, con foco en inspectores, supervisores, jefes de paso y analistas, además de la capacitación de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales en su rol de Policía Auxiliar Migratoria.

La resolución también dispone mejoras en los procesos de prevención, detección e investigación de delitos migratorios. El objetivo es ordenar la actuación conjunta entre la Dirección Nacional de Migraciones y las fuerzas federales, respetando las competencias de cada organismo.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, sostuvo que el plan “apunta a una capacitación especial y a procedimientos específicos de actuación”. Sus declaraciones fueron realizadas al presentar la iniciativa, en línea con los cambios que el Gobierno nacional viene impulsando en materia migratoria.

Cómo funcionarán las nuevas unidades

Las Unidades de Seguridad Migratoria funcionarán en el ámbito de Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura Naval Argentina. Según el texto oficial, tendrán carácter funcional y no implicarán la creación de nuevas estructuras administrativas.

Entre sus tareas estarán la prevención en áreas de control migratorio, el mantenimiento del orden en zonas fronterizas, la detección e investigación de ilícitos y el apoyo en funciones complementarias de control. El personal afectado llevará un distintivo identificatorio de “Seguridad Migratoria”, más allá de la fuerza a la que pertenezca.

La normativa también establece la actualización de protocolos para que las fuerzas federales puedan intervenir de manera subsidiaria o ante situaciones de emergencia en tareas de control migratorio. La medida se conoció días después de que el Gobierno nacional informara la expulsión de 14.000 extranjeros en los últimos seis meses.