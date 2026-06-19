Un auto chocó con un camión en la Ruta 14 tras ingresar por un acceso no habilitado

Un siniestro vial se registró en la mañana de este viernes sobre la Ruta 14, a la altura del kilómetro 243 de la Autovía José Gervasio Artigas, en una zona ubicada al sur de la ciudad de Concordia. En el hecho intervinieron un automóvil Peugeot 307 y un camión Mercedes Benz que circulaba por ese tramo de la autovía.

Personal de la Comisaría Calabacilla trabajó en el lugar y realizó las primeras actuaciones para establecer cómo se produjo la colisión. De acuerdo con la información inicial, el vehículo de menor porte habría intentado incorporarse a la cinta asfáltica a través de un acceso no habilitado.

El camión involucrado era conducido por un ciudadano de nacionalidad brasileña. Tras el impacto, los efectivos constataron que no hubo personas lesionadas y que el siniestro dejó únicamente daños materiales en ambos rodados.

Ingreso indebido a la autovía

Según informó el Diario Río Uruguay, el conductor del Peugeot habría utilizado un sector no reglamentado para acceder a la Ruta 14, maniobra que derivó en la colisión con el transporte de cargas. Este tipo de ingresos, conocidos habitualmente como pasos clandestinos, representan un riesgo para quienes circulan por la autovía.

El lugar donde ocurrió el choque forma parte de un tramo que conecta la zona sur de Concordia con áreas rurales y establecimientos productivos. En ese sector suelen detectarse accesos informales abiertos por particulares para acortar recorridos, una práctica que puede generar situaciones peligrosas en la circulación.

Los vehículos quedaron bajo verificación para determinar los daños ocasionados por el impacto.

Solo se registraron daños materiales

Luego de las primeras constataciones, se confirmó que ninguno de los ocupantes de los vehículos sufrió lesiones. Por ese motivo, las actuaciones se concentraron en determinar las circunstancias precisas del choque y documentar los daños materiales.

El hecho quedó bajo intervención del personal policial actuante, que continuó con las tareas administrativas y de relevamiento en el lugar. La información preliminar señala que la maniobra de ingreso desde un acceso no habilitado habría sido el factor principal del siniestro.