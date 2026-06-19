Hakimi afrontará un juicio por violación mientras disputa el Mundial con Marruecos

El defensor marroquí Hakimi será juzgado en Francia en una causa por violación, según confirmó este viernes una corte de apelaciones francesa. La decisión se conoció mientras el futbolista del Paris Saint-Germain se encuentra disputando el Mundial 2026 con la selección de Marruecos.

De acuerdo con la información difundida por The Associated Press, el tribunal de apelaciones de Versalles ratificó una resolución previa de una jueza de instrucción, tomada en febrero, que seguía las recomendaciones de la fiscalía para que el caso llegue a juicio. El jugador había recurrido esa decisión.

La resolución fue conocida horas antes del partido entre Marruecos y Escocia, correspondiente a la segunda fecha del Grupo C del Mundial. En su debut, el seleccionado africano había empatado 1-1 frente a Brasil.

La causa judicial en Francia

La investigación contra Hakimi se inició en marzo de 2023, después de que una mujer de 24 años denunciara que el futbolista la violó en su vivienda, ubicada en un suburbio de París. El defensor niega haber cometido delito alguno.

Rachel-Flore Pardo, abogada de la denunciante, sostuvo en un comunicado enviado a AP que la decisión judicial le generó a su representada “una sensación de alivio y esperanza”. Además, señaló que el juicio permitirá que el caso sea examinado en esa instancia.

Por su parte, la defensa del jugador cuestionó la resolución y sostuvo que durante la investigación surgieron elementos que, según su postura, debieron derivar en el archivo del procedimiento. La abogada Fanny Colin también apuntó contra supuestas contradicciones en el relato de la denunciante.

La respuesta del futbolista

Tras conocerse la decisión, Hakimi publicó un mensaje en X en el que vinculó el avance de la causa con su condición de figura pública. “Si no fueras famoso, nunca habría habido caso”, escribió al referirse a lo que, según afirmó, le planteó la Justicia.

El jugador también manifestó que durante años eligió guardar silencio, confiar en el sistema judicial y esperar una definición. “Llevo esperando este juicio desde el primer día. Y ahora lo espero con impaciencia”, expresó en su publicación.

La fecha del juicio todavía no fue anunciada. Mientras tanto, el defensor continúa con la selección de Marruecos en el Mundial 2026, en un contexto atravesado por la competencia deportiva y el avance de la causa judicial en Francia.