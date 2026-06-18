Volvieron a internar a Chiche Gelblung días después de recibir el alta

El periodista de 82 años permanece en observación en el Sanatorio Mater Dei tras someterse a estudios médicos cuyos resultados generaron preocupación. Había estado internado durante un mes por una grave trombosis.
La salud de Chiche Gelblung volvió a generar preocupación este miércoles luego de que trascendiera que el periodista y conductor de 82 años fue nuevamente internado, apenas cuatro días después de haber recibido el alta médica tras permanecer un mes hospitalizado.
Según se informó, Gelblung ingresó nuevamente al Sanatorio Mater Dei, donde permanece en observación médica luego de que algunos estudios realizados en las últimas horas arrojaran resultados que motivaron un seguimiento más exhaustivo de su estado de salud.
El reingreso se produjo pocos días después de haber concluido una prolongada internación de 30 días, durante la cual enfrentó una grave trombosis en uno de sus tobillos, publicó Clarín.
Una internación que puso en riesgo su vida
La afección vascular obligó a los médicos a realizar un tratamiento intensivo para evitar complicaciones mayores. Según había relatado el propio periodista, la situación llegó a ser crítica y existió riesgo tanto de amputación como de muerte.
Durante esa internación, los profesionales le colocaron dos stents en una de sus piernas para mejorar la circulación sanguínea.
El cuadro se agravó además por una caída sufrida previamente en su domicilio, que le provocó una lesión en la zona del ojo izquierdo.
Como consecuencia de estas complicaciones, Gelblung permaneció internado en terapia intensiva durante varios días.
Regresó a la televisión pese a las recomendaciones
A pesar de las indicaciones médicas de continuar con reposo en su hogar, el último fin de semana el conductor reapareció en sus programas televisivos.
Tanto en su participación en Crónica TV como en el ciclo “70.20 Hoy”, que se emite por El Nueve, se mostró en silla de ruedas, aunque con buen estado de ánimo.
Durante una entrevista realizada en su casa, el periodista compartió detalles sobre el delicado momento que atravesó y cuestionó el accionar de uno de los profesionales que lo atendió durante la internación.
“El primer médico que me vio me dijo: ‘estás golpeando las puertas del cielo’. Pero yo no me sentía así. No tengo perdón para ese tipo, porque nadie le puede decir así a un paciente”, expresó.
El dramático relato de Chiche
Gelblung recordó que uno de los momentos más difíciles fue la discusión médica en torno al tratamiento de su pierna afectada. “Sentí que querían matarme. El tema no era que perdiera el pie sino la vida. Mi reacción fue decir: ‘yo no estoy golpeando las puertas del cielo’”, relató.
Asimismo, describió la tensión que existía entre los especialistas que intervenían en su caso. “Se produjo una cosa insólita. Era una batalla en simultáneo entre el cirujano vascular que estaba tratando de salvar el pie y el traumatólogo que quería amputar el pie”, contó.
Finalmente, reconoció que estaba preparado para afrontar cualquier desenlace. “Tenía resuelto que si había que perder el pie, lo perdía”, concluyó.
Por el momento no trascendieron mayores precisiones sobre los resultados de los estudios que motivaron la nueva internación, mientras permanece bajo observación médica en el centro asistencial porteño.