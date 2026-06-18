Dominga Ayala de Almada, la mujer que fue la musa inspiradora de la célebre "Canción de cuna costera", falleció este miércoles a los 93 años en la ciudad de Crespo. Su muerte generó profundo pesar en la comunidad entrerriana, especialmente entre quienes valoran el patrimonio cultural vinculado al río Paraná, las islas y la historia de Puerto Sánchez.

Reconocida por ser la madre de aquél “gurisito costero” al que le cantara Linares Cardozo, Dominga se convirtió con el paso de los años en una referencia ineludible de la cultura litoraleña y de los saberes transmitidos de generación en generación en las comunidades ribereñas.

Su historia de vida, atravesada por el río, la pesca, la naturaleza y la tradición oral, quedó plasmada en el libro Mujer de la costa, una obra que reunió recuerdos personales, conocimientos ancestrales y relatos sobre la vida isleña.

Un legado construido desde la experiencia

Franco Giorda, integrante del proyecto editorial que publicó la obra autobiográfica en 2022, recordó que durante la pandemia Dominga decidió dejar por escrito parte de sus memorias y conocimientos.

“Dominga decidió escribir de alguna manera sus memorias, que no son unas memorias convencionales, sino que incluyen episodios de su vida, pero también toda la cultura que ella fue encarnando con el paso de los años vinculada a la costa, a Puerto Sánchez, al río y a las islas”, relató a Elonce.

Según explicó, el vínculo surgió a partir de una entrevista realizada para la publicación cultural 170 Escalones. Tiempo después, la propia Dominga hizo llegar un cuaderno manuscrito con relatos, fotografías y recortes que se transformaría en la base del libro.

Giorda recordó que aquel material llamó la atención por su prolijidad y riqueza narrativa. “Nos acercó un cuaderno manuscrito con una letra, una caligrafía y una prolijidad admirables”, destacó.

“Dominga Ayala tiene la estatura de una leyenda”, ponderó el editor de su autobiografía

La aventura que marcó una vida

Entre los relatos incluidos en la obra se encuentra la travesía que realizó siendo niña junto a su familia desde la isla Caridad, frente a Colón. La familia navegó en una embarcación a remo por el río Uruguay, descendió hasta el Delta y luego remontó distintos cursos de agua hasta llegar a Paraná. Finalmente se establecieron en Puerto Sánchez, donde Dominga construyó gran parte de su vida.

“Está el relato de cuando salió con toda su familia en un bote a remo desde la isla donde nació y llegaron a Paraná en 1940”, recordó Giorda al ponderar que la descripción de esa aventura contiene "una sensibilidad admirable".

Pero el libro también reúne conocimientos sobre plantas medicinales, pesca, comportamiento de los animales, construcción de ranchos y recetas tradicionales vinculadas a la vida costera. “Se explica cómo construir un rancho en la costa, cómo cocinar y hasta las diferencias entre hacer un chupín en la costa o en la isla, según los ingredientes y elementos que se tengan a mano”, detalló.

Una voz única de la cultura popular

Para quienes tuvieron la oportunidad de conocerla, Dominga poseía una sensibilidad especial para narrar y transmitir experiencias. Giorda destacó que su figura trascendía la de una simple protagonista de historias locales. “Dominga tiene la estatura de una leyenda”, afirmó.

También recordó que recién aprendió a leer y escribir alrededor de los 60 años, un dato que vuelve aún más valiosa su producción literaria. “Estar con ella era una experiencia reveladora porque de manera espontánea y auténtica hablaba de la naturaleza, del río y de las cosas de la costa que, en la voz de Dominga, adquirían otra estatura, otro sentido, otro significado", sostuvo.

Esa capacidad para resignificar aspectos cotidianos de la vida ribereña convirtió a Dominga en una referente cultural y comunitaria para varias generaciones de entrerrianos.

Un libro que preserva su memoria

Mujer de la costa, que cuenta con el apoyo del Fondo Económico de Incentivo a la Cultura, las Artes y la Ciencia (FEICAC) de la Municipalidad de Paraná, fue realizada por el equipo de trabajo conformado por Franco Giorda y Pablo Russo, ambos integrantes de 170 Escalones, en la coordinación de edición, Manuel Siri en el diseño y Paola Calabretta en la corrección. La primera edición de 300 ejemplares contiene 128 páginas.

La primera edición de Mujer de la costa fue publicada en 2022 y la presentación, realizada en Puerto Sánchez, convocó a una multitud y los ejemplares se agotaron rápidamente.

Posteriormente, el libro fue reeditado de manera autogestiva para responder al interés que despertó entre lectores e investigadores de la cultura regional.

Actualmente, los ejemplares pueden conseguirse a través de las redes sociales de 170 Escalones, medio cultural y editorial que impulsó la publicación.

La partida de Dominga Ayala deja un vacío en la cultura entrerriana, pero también un legado invaluable que seguirá vivo en sus relatos, en los saberes que transmitió y en la memoria colectiva de quienes encuentran en el río Paraná una parte fundamental de su identidad.