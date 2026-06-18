Aseguran que Luis Miguel fue operado y permanece internado en un hospital de Nueva York

La salud de Luis Miguel volvió a quedar en el centro de la escena luego de que distintos medios internacionales aseguraran que el artista permanece internado en un hospital de Nueva York tras someterse a una intervención quirúrgica.

La información fue difundida por el periodista Jorge Borrajo, director de la revista española Semana, quien sostuvo que el cantante se encuentra alojado en el Hospital Monte Sinaí y que habría atravesado una cirugía vinculada a un problema cardíaco.

Aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte del entorno del artista, las versiones indican que la recuperación evoluciona favorablemente.

Qué se sabe sobre la presunta operación

Según trascendió, Luis Miguel habría sido intervenido por un equipo médico especializado encabezado por el reconocido cardiólogo español Valentín Fuster.

De acuerdo con la información difundida en medios europeos, el procedimiento habría resultado exitoso y el cantante permanecería bajo observación mientras completa su recuperación.

Luis Miguel.

Las mismas fuentes señalaron que el artista podría recibir el alta médica en los próximos días si mantiene la evolución favorable registrada hasta el momento.

Además, indicaron que durante todo el proceso estuvo acompañado por su pareja, la empresaria española Paloma Cuevas.

Rumores que resurgen

La noticia reavivó versiones que ya habían circulado semanas atrás sobre el estado de salud del cantante. En mayo, algunos medios mexicanos habían informado que Luis Miguel había sido hospitalizado en Nueva York luego de sentirse mal durante una revisión médica.

Aquellas publicaciones sostenían que los médicos detectaron una afección cardíaca que obligó a una internación inmediata. Sin embargo, en ese momento varias versiones fueron desmentidas y no hubo pronunciamientos públicos por parte del artista.

Hasta ahora, ni Luis Miguel ni sus representantes realizaron declaraciones sobre las informaciones difundidas en España y México.