Sofía Jujuy sorprendió con una producción mundialista en Miami y un detalle se volvió viral

Sofía Jujuy Jiménez volvió a captar todas las miradas en redes sociales con una producción de fotos realizada en Miami, ciudad donde se encuentra cubriendo el Mundial 2026 y generando contenido para distintas plataformas digitales.

A pocas horas del debut de la Selección Argentina frente a Argelia, la modelo compartió una serie de imágenes tomadas desde el balcón del departamento donde se hospeda, con el mar y los edificios de la ciudad estadounidense como escenario principal.

La publicación rápidamente se viralizó entre sus seguidores, que destacaron tanto el look elegido como la espontaneidad con la que compartió algunos detalles detrás de escena.

Un look inspirado en los colores argentinos

Para la producción, Sofía Jujuy lució una bikini de dos piezas en tonos celeste y blanco, acompañada por una camisa blanca abierta que aportó un estilo relajado y acorde al clima de Miami.

El diseño, con detalles que evocaban los colores de la bandera argentina, fue interpretado por muchos usuarios como un guiño a la participación de la Albiceleste en el Mundial 2026.

Sofía Jujuy.

La modelo acompañó las imágenes con un mensaje cargado de entusiasmo por el partido de la Selección: "Hoy juega Argentina, vamos con todo", escribió en sus redes sociales.

La publicación acumuló miles de reacciones en pocas horas y generó numerosos comentarios elogiosos por parte de sus seguidores.

El detalle que llamó la atención

Más allá de las imágenes, hubo un detalle inesperado que terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados.

Los seguidores de Sofía Jujuy advirtieron que en varias de las fotografías aparecía descalza y con las plantas de los pies visiblemente sucias por caminar sin calzado dentro del departamento.

Lejos de ignorar las observaciones, la propia modelo decidió tomarse la situación con humor y compartió una imagen enfocando sus pies junto a un mensaje de disculpa que provocó risas entre sus seguidores.

La reacción espontánea fue celebrada por los usuarios, que destacaron su naturalidad y la forma en que manejó el momento.