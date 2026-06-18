Entre Ríos avanza en la modernización del transporte: buscan implementar la SUBE en servicios de corta distancia

REDACCIÓN ELONCE
La Secretaría de Transporte provincial reunió a más de 20 empresas de la provincia que prestan servicios de hasta 70 kilómetros para avanzar en la implementación de un nuevo sistema de cobro digital. La iniciativa apunta a mejorar los controles, modernizar la gestión y ampliar las opciones de pago.
La Secretaría de Transporte provincial reunió a más de 20 empresas de la provincia que prestan servicios de hasta 70 kilómetros para avanzar en la implementación de un nuevo sistema de cobro digital. La iniciativa apunta a mejorar los controles, modernizar la gestión y ampliar las opciones de pago para los usuarios.
Durante el encuentro, el secretario de Transporte, Aníbal Steren, explicó que la convocatoria tuvo como finalidad capacitar a las empresas para incorporar herramientas que permitan mejorar tanto la gestión operativa como la experiencia de los pasajeros.
“La finalidad de este encuentro fue convocar a todas las empresas para poder dar una charla de capacitación en cuanto a implementar un nuevo sistema de cobro”, señaló el funcionario en diálogo con Elonce.
Además, destacó que la iniciativa permitirá fortalecer los mecanismos de control sobre la prestación de los servicios. “También es una responsabilidad de la Secretaría poder tener el monitoreo de cómo se mueven las unidades, si salen y llegan a horario, los kilómetros que realizan. Era importante manejar algún sistema de control y por eso estamos capacitando”, indicó.
Por su parte, el coordinador general de la Secretaría de Transporte, Maximiliano Villa, enmarcó la propuesta dentro del proceso de modernización impulsado por la gestión provincial.
“En la idea de modernizar la gestión, queremos llevar adelante nuevos sistemas de pago y cobro arriba del colectivo, para acercar al usuario a los nuevos métodos que se están usando en distintas partes del país”, expresó.
En ese sentido, Julián Sor, coordinador de SUBE, confirmó que el sistema previsto permitirá incorporar distintos medios de pago además de la tradicional tarjeta. “El sistema a implementar va a ser SUBE, que va a permitir todo este tipo de controles. No solo permite utilizar la tarjeta SUBE, sino diferentes medios de pago, por ejemplo, tarjeta de crédito o débito”, afirmó.
Según explicó, la tecnología facilitará el control de pasajeros transportados, kilómetros recorridos y frecuencias de los servicios, beneficiando tanto al Estado como a las propias empresas prestadoras.
Desde Nación Servicios, Walter Freire valoró la jornada de capacitación realizada junto a las autoridades provinciales. “Entendemos que fue positiva y espero que haya servido toda la capacitación y la charla que pudimos dar”, sostuvo.
Los empresarios del sector también destacaron la instancia de diálogo. Alfredo Fontanín, representante de la empresa Malvinas Argentinas de La Paz, señaló que el encuentro permitió intercambiar experiencias y conocer detalles de la futura implementación.
“Nos estamos interiorizando del sistema SUBE porque no lo tenemos en nuestra ciudad. Esto está apuntado a las líneas suburbanas de hasta 60 o 70 kilómetros, con un montón de beneficios para la gente. Está pensado en mejorar el transporte, los controles y también la accesibilidad al servicio”, remarcó.
En la misma línea, Juan Godoy, integrante de la administración de la empresa, destacó la importancia de que el sector privado participe en el diseño de las nuevas herramientas. “Es importantísimo que se nos tenga en cuenta, como a todas las empresas, porque este es el trabajo que hacemos. Nos permite mejorar los servicios que ya estamos brindando y acercar soluciones a nuestros pasajeros”, afirmó.
Finalmente, desde la Secretaría de Transporte adelantaron que trabajan junto al Ministerio de Economía en una propuesta para normalizar y modernizar los sistemas de control actualmente vigentes. “Hoy ya casi no se maneja el efectivo; se utilizan mucho las billeteras virtuales y las tarjetas. La implementación de este sistema va a hacer que Entre Ríos esté al mismo nivel que las principales provincias del país”, sostuvo Steren.
Las autoridades consideraron que la incorporación de nuevas tecnologías permitirá optimizar la gestión del transporte público y generar herramientas que, a futuro, faciliten la implementación de beneficios específicos para distintos sectores de la población. Elonce.com