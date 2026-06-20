Emoción, orgullo y recuerdos durante la promesa a la Bandera en Plaza Mansilla

Testimonios en acto de promesa de lealtad a la bandera

La promesa de lealtad a la Bandera en Plaza Mansilla no solo tuvo como protagonistas a los más de 2.000 alumnos de cuarto grado que participaron de la ceremonia, sino también a las familias, docentes y vecinos que acompañaron uno de los momentos más importantes de la etapa escolar.

Mientras se desarrollaba el acto organizado por la Vicegobernación, el Consejo General de Educación, la Municipalidad de Paraná y los Veteranos de Malvinas, padres, madres, abuelos y docentes compartieron con Elonce sus sensaciones sobre una jornada que estuvo marcada por la emoción.

Muchos llegaron temprano para acompañar a los estudiantes y ser parte de una ceremonia que, para varias generaciones, despertó recuerdos de su propia promesa a la Bandera.

La emoción de las familias

Entre los asistentes estuvo Eli, madre de una alumna de la Escuela Alvarado. "Muy emocionada. Es la primera vez, así que hermoso, divino", expresó antes del inicio del acto. También contó que su hijo vivía la jornada con expectativa y nerviosismo. Como muchas otras familias, destacó la importancia de acompañar a los chicos en este momento. "En todas las actividades lo acompañamos", afirmó.

Representantes de la Escuela Nº 1 Pérez Colman también compartieron la expectativa con la que los estudiantes comenzaron la jornada. "Hoy tempranito estaban todos levantados. Todos peinados, todos contentos, no tenían frío, nada", relató una de las personas que acompañó a los alumnos.

Las horas previas estuvieron marcadas por la ansiedad y la expectativa de quienes esperaban participar de una ceremonia que habían preparado durante varias semanas en sus escuelas.

La escena se repitió en distintos sectores de la plaza, donde los estudiantes llegaron con banderas argentinas, escarapelas y uniforme escolar.

Los recuerdos de otras generaciones

Uno de los testimonios más emotivos fue el de Santiago Humberto, un abuelo que asistió para acompañar a su nieta. "Me hace recordar cuando yo era chico. A estos actos tendrían que hacerlos más seguidos porque se están perdiendo y los pibes no le dan importancia a las cosas que realmente son necesarias", manifestó.

Visiblemente emocionado, recordó su propia promesa a la Bandera. "Me trae recuerdos de mi juventud. Hoy volver a estar acá y venir a ver a mi nieta es muy emocionante", expresó. Además, consideró que este tipo de actos ayudan a transmitir valores a las nuevas generaciones. "Van a ser el futuro", afirmó.

Una experiencia diferente para los alumnos

Entre las familias también hubo quienes destacaron el valor de realizar la promesa en un acto central que reunió a escuelas de toda la ciudad. "Es una experiencia nueva para los chicos. Poder venir a prometer la bandera en la explanada de Casa de Gobierno, un lugar emblemático para Paraná y para la provincia", señaló un padre.

El hombre contó que su hija decidió participar pocos días antes del evento. "Estamos muy felices y contentos de estar acá", indicó. Según explicó, la familia vivió la jornada con entusiasmo porque representa una oportunidad para fortalecer el vínculo de los niños con los símbolos patrios.

Abuelos y familiares presentes

Otra abuela que acompañó a su nieto de la Escuela Sarmiento también resaltó la importancia del momento. "Me parece algo muy lindo y muy emotivo para los chicos que puedan hacerlo acá, donde concurren todas las escuelas", señaló. Además, recordó que la preparación comenzó desde muy temprano. "A las siete de la mañana ya estaba listo para venir. Imagínense cómo estaba", comentó entre sonrisas.

La mujer explicó que la ceremonia también le recordó cuando acompañó a sus propios hijos durante la promesa a la Bandera años atrás.

El acompañamiento de los docentes

Los docentes también compartieron la emoción que generó la actividad. "Es una experiencia que ellos no se van a olvidar", expresó una maestra. Y agregó: "Como docentes también es una experiencia que no nos vamos a olvidar. Muy lindo".

Desde la Escuela Bernardino Rivadavia también destacaron que la jornada representó una experiencia significativa tanto para los alumnos como para los educadores.

La voz de los protagonistas

Los propios alumnos también compartieron sus sentimientos al finalizar el acto. Loan Genaro resumió la experiencia con pocas palabras: "Emocionado".

Otro estudiante destacó que se trató de algo que siempre había querido vivir. "Es una experiencia que nunca viví y siempre quise hacer esto", comentó.

Finalmente, uno de los niños cerró la entrevista con una frase que sintetizó el espíritu de la jornada: "¡Viva la bandera de Argentina!".

Las expresiones de alumnos, docentes y familias reflejaron el clima vivido en Plaza Mansilla, donde miles de personas participaron de una ceremonia que combinó emoción, recuerdos familiares y el compromiso de las nuevas generaciones con los símbolos nacionales.