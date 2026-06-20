Paraná homenajeó a Manuel Belgrano con acto e izamiento de la Bandera Nacional

Acto por el Día de la Bandera en Paraná

El acto por el Día de la Bandera en Paraná se realizó este sábado en Plaza 1° de Mayo, donde autoridades municipales, representantes de las fuerzas de seguridad, veteranos de Malvinas y vecinos participaron del homenaje a Manuel Belgrano en un nuevo aniversario de su fallecimiento.

La ceremonia estuvo encabezada por la intendenta de Paraná, Rosario Romero, quien junto al viceintendente David Cáceres participó del izamiento del Pabellón Nacional.

La actividad se desarrolló en el marco de las conmemoraciones por el Día de la Bandera, fecha que recuerda al creador de la enseña patria y una de las figuras centrales del proceso de emancipación nacional.

Reconocimiento a la figura de Belgrano

Durante el acto, Romero destacó el legado histórico de Manuel Belgrano y su aporte a la construcción de la Nación. “Belgrano fue un ejemplo de vida, de austeridad, de estudio, de trabajo, no tuvo ningún prurito para defender la emancipación, una figura emblemática que siempre recordamos con mucho cariño”, expresó la presidenta municipal.

La intendenta también reflexionó sobre el concepto de patria y la importancia del compromiso ciudadano en la construcción de una sociedad basada en valores colectivos.

El valor de la ciudadanía

En ese sentido, sostuvo que “la noción de patria también tiene que ver con cómo nos hacemos cargo de las cosas comunes, cómo somos mejores ciudadanos; hacer patria es ser mejores ciudadanos y hacer bien a los otros y procurar la paz, la justicia y los mejores valores”.

Las palabras fueron pronunciadas durante la ceremonia realizada frente al histórico espacio público del centro paranaense. El acto reunió a funcionarios municipales, concejales y representantes de distintas instituciones que acompañaron la conmemoración oficial.

Participación de la Fuerza Aérea

Durante la actividad también tomó la palabra el jefe de la II Brigada Aérea y de la Guarnición Aérea Paraná de la Fuerza Aérea Argentina, Maximiliano Luis Ravera.

El Comodoro destacó la importancia de Manuel Belgrano dentro de la tradición institucional de la fuerza. “Es el prócer guía de la Fuerza Aérea, por eso es un orgullo estar presente en este acto cívico-militar”, manifestó Ravera durante el homenaje.

Una fecha significativa para el país

Cada 20 de junio, Argentina recuerda a Manuel Belgrano, creador de la Bandera Nacional y una de las figuras más relevantes de la historia nacional.

La fecha fue instituida para conmemorar el aniversario de su fallecimiento, ocurrido en 1820, y se transformó en una de las jornadas patrias más importantes del calendario argentino.

En distintos puntos del país se desarrollaron actos, promesas de lealtad a la bandera y actividades educativas destinadas a recordar su legado y el significado de uno de los símbolos nacionales más representativos.

Acompañamiento institucional

La ceremonia realizada en Paraná contó con la presencia de secretarios y secretarias del Departamento Ejecutivo Municipal, integrantes del Concejo Deliberante y representantes de distintas fuerzas de seguridad.

También participaron veteranos de la Guerra de Malvinas y vecinos que se acercaron a la Plaza 1° de Mayo para acompañar el homenaje.

De esta manera, la ciudad se sumó a las conmemoraciones realizadas en todo el país para recordar la figura de Belgrano y reafirmar el valor histórico de la Bandera Nacional.