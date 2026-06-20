Día de la Bandera: por qué se recuerda a Manuel Belgrano cada 20 de junio

El 20 de junio se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano y el Día de la Bandera. Al tratarse de un feriado nacional inamovible que cayó en sábado, no generó un día adicional de descanso para la mayoría de los trabajadores.
El feriado del 20 de junio por Manuel Belgrano vuelve a ocupar un lugar central en el calendario argentino al conmemorarse el Paso a la Inmortalidad del creador de la Bandera Nacional. La fecha recuerda el fallecimiento del prócer ocurrido el 20 de junio de 1820 y, al mismo tiempo, rinde homenaje al principal símbolo patrio del país.
Se trata de uno de los feriados nacionales más representativos de Argentina debido a la relevancia histórica de Belgrano en el proceso independentista y a su vínculo con la creación de la bandera celeste y blanca.
Este año la conmemoración coincide con un día sábado. Debido a que se encuentra dentro del grupo de feriados inamovibles establecidos por la legislación nacional, no fue trasladada a otra fecha ni generó un fin de semana largo adicional.
Qué se celebra el 20 de junio
La jornada recuerda la figura de Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, nacido el 3 de junio de 1770 en Buenos Aires y considerado una de las personalidades más influyentes de la historia argentina.
Belgrano se desempeñó como abogado, economista, periodista, político y militar. Integró la Primera Junta de Gobierno surgida tras la Revolución de Mayo y tuvo una participación destacada en la lucha por la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
La fecha elegida para el feriado correspondió al día de su fallecimiento. Por esa razón, el 20 de junio adquirió un doble significado: recordar al prócer y homenajear a la bandera que creó durante las campañas militares por la independencia.
La creación de la bandera argentina
La Bandera Nacional fue izada por primera vez el 27 de febrero de 1812 a orillas del río Paraná, en la ciudad de Rosario.
Belgrano impulsó la creación de una enseña propia para distinguir a las fuerzas patriotas de los ejércitos realistas durante el proceso revolucionario. Con el paso de los años, aquel símbolo fue consolidándose como uno de los principales elementos de identidad nacional.
Tras la declaración de la Independencia, el Congreso de Tucumán adoptó oficialmente la bandera el 25 de julio de 1816, otorgándole carácter institucional y convirtiéndola en uno de los emblemas más importantes de la Nación.
Los principales aportes de Belgrano
Más allá de la creación de la bandera, Belgrano tuvo una actuación destacada en distintos ámbitos de la vida pública.
Como militar condujo el Ejército del Norte y encabezó acciones decisivas durante la guerra de independencia. Entre ellas sobresalieron el Éxodo Jujeño y las victorias obtenidas en las batallas de Tucumán y Salta, consideradas fundamentales para frenar el avance de las fuerzas realistas.
Su pensamiento también estuvo vinculado al desarrollo económico, la educación y la construcción institucional del país. A lo largo de su trayectoria promovió iniciativas relacionadas con la formación de la población, la producción y el fortalecimiento de las instituciones.
Por qué no hubo fin de semana largo
El 20 de junio integra el listado de feriados nacionales inamovibles establecido por la legislación argentina. Esto significa que la fecha no puede trasladarse a otro día para generar fines de semana largos, independientemente del día de la semana en que coincida.
Al caer en sábado durante 2026, el feriado no modificó la actividad habitual de quienes trabajan de lunes a viernes. Tampoco se dispuso un día puente turístico asociado a esta conmemoración.
Cuáles son los próximos feriados de 2026
Luego del 20 de junio, el calendario nacional mantuvo varios feriados hasta fin de año.
El próximo será el jueves 9 de julio, Día de la Independencia, que estará acompañado por un día no laborable con fines turísticos el viernes 10 de julio, conformando un período extendido de descanso para quienes no deban prestar servicios durante esa jornada.
Posteriormente se celebrarán el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el Día de la Soberanía Nacional, la Inmaculada Concepción de María y la Navidad, además de otros días no laborables definidos por el Gobierno nacional.
El resto del calendario hasta diciembre incluye las siguientes fechas:
-Lunes 17 de agosto (trasladable): Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
-Lunes 12 de octubre (trasladable): Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
-Lunes 23 de noviembre (trasladado): Día de la Soberanía Nacional, fecha original 20 de noviembre.
-Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
-Martes 8 de diciembre (inamovible): Inmaculada Concepción de María.
-Viernes 25 de diciembre (inamovible): Navidad.