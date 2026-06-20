Día de la Bandera en Paraná: inaugurarán la plaza Primera Junta con la Peña de la Esperanza

La Municipalidad de Paraná inaugurará este sábado la renovada Plaza Primera Junta, una obra impulsada mediante el Presupuesto Participativo. La jornada incluirá el acto por el Día de la Bandera, actividades recreativas, propuestas culturales y una peña comunitaria.
La inauguración de la Plaza Primera Junta en Paraná se realizará este sábado en barrio Mariano Moreno, donde vecinos, instituciones y autoridades participarán de una jornada que combinará actividades culturales, recreativas y el acto conmemorativo por el Día de la Bandera.
La actividad tendrá lugar entre las 10.30 y las 16 en el espacio público ubicado en la intersección de Gendarmería Nacional y Amaro Villanueva. Además de la apertura oficial de las obras, se desarrollarán espectáculos artísticos, stands institucionales, cantina y propuestas para toda la familia.
La puesta en valor del predio surgió a partir de una iniciativa presentada por vecinos de la Zona Comunal Central Norte a través del programa de Presupuesto Participativo, herramienta que permite definir proyectos y prioridades para cada barrio.
Una obra impulsada por la comunidad
El proyecto denominado “Puesta en Valor y Refacción Plaza Mariano Moreno” fue seleccionado mediante el mecanismo de participación ciudadana implementado por el municipio.
La iniciativa tuvo como finalidad recuperar uno de los principales espacios públicos del sector y generar mejores condiciones para la recreación, el encuentro vecinal y las actividades comunitarias.
A partir de la ejecución de las obras, el lugar incorporó nuevas instalaciones y sectores destinados al deporte, la recreación y la permanencia de los vecinos.
Mejoras en infraestructura y accesibilidad
Entre las intervenciones realizadas se incluyó la restauración del monumento central de la plaza y la construcción de un playón deportivo con media cancha de básquet.
También se renovó integralmente el área de juegos infantiles, con la incorporación de nuevos elementos destinados a las infancias.
Las obras contemplaron además la instalación de juegos accesibles para personas con discapacidad, la construcción de rampas de acceso y mejoras generales destinadas a garantizar una mayor inclusión dentro del espacio público.
Iluminación seguridad y nuevos espacios
Los trabajos ejecutados abarcaron la colocación de mobiliario urbano, tareas de parquización y la renovación del sistema de iluminación.
Desde el municipio indicaron que las mejoras apuntaron a optimizar las condiciones de seguridad y accesibilidad para quienes utilizan la plaza diariamente.
La recuperación del espacio también buscó fortalecer la integración social y promover actividades recreativas y deportivas en uno de los sectores más concurridos del barrio.
Peña comunitaria y actividades culturales
La inauguración se realizará en conjunto con la tradicional Peña de la Esperanza, organizada junto a la Comunidad Nuestra Señora de la Esperanza.
Durante la jornada participarán estudiantes, artistas locales e instituciones de la zona que presentarán distintas propuestas culturales y recreativas para los asistentes.
Como parte del cierre de las actividades previstas, se compartirá una chocolatada con facturas destinada especialmente a los niños y niñas que participen del encuentro.
Celebrar la participación ciudadana
Desde la organización señalaron que el evento tendrá como objetivo destacar el trabajo conjunto entre vecinos, instituciones y el Estado para concretar mejoras en los barrios.
También remarcaron que la transformación de la Plaza Primera Junta representó el resultado de una propuesta construida colectivamente y financiada a través de herramientas de participación ciudadana.
La jornada será abierta a toda la comunidad y buscará celebrar la recuperación de un espacio público que volverá a funcionar como punto de encuentro para los habitantes de barrio Mariano Moreno y zonas cercanas.