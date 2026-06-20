Miles de estudiantes prometieron lealtad a la Bandera en una multitudinaria ceremonia

La promesa de lealtad a la Bandera en Paraná se realizó este sábado en Plaza Mansilla, donde miles de alumnos de cuarto grado participaron del acto central organizado por la Vicegobernación de Entre Ríos, el Consejo General de Educación (CGE), la Municipalidad de Paraná y el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas, transmitió Elonce.

El acto contó con las palabras alusivas a la fecha de la vicegobernador Alicia Aluani y la intendenta de Paraná, Rosario Romero.

Los estudiantes de escuelas públicas, privadas y de educación integral estuvieron acompañados por docentes y familiares en una de las ceremonias más significativas de la vida escolar; previamente, compartieron un chocolate caliente con facturas.

Los veteranos tuvieron un rol central

La ceremonia contó con la participación destacada de los excombatientes de Malvinas, quienes tuvieron a su cargo la toma de la promesa, tal como lo establece la Ley Provincial Nº 11.197.

La normativa dispuso la intervención de los veteranos con el objetivo de reconocer su servicio a la Nación y fortalecer la transmisión de valores vinculados a la ciudadanía, la memoria colectiva y la democracia.

Al iniciar la promesa, el presidente del Centro de Veteranos de Malvinas Paraná, Oscar Eguías, sostuvo que la fecha invita a reflexionar sobre el significado de la patria y el compromiso ciudadano. "La verdadera independencia de un país no se define solamente en nuestra historia, se construye cada día con educación y con los valores que sembramos en nuestros niños", afirmó.

Además, destacó el valor simbólico de la ceremonia para quienes realizaban la promesa por primera vez. "Hoy ustedes, alumnos, con la pureza y la ilusión en sus corazones, harán una de las promesas más significativas de su infancia: lealtad a nuestra Bandera Nacional", expresó.

El recuerdo de Malvinas

Eguías también vinculó la ceremonia con la memoria de los combatientes caídos durante la Guerra de Malvinas, registró Elonce. "Lo harán ante la presencia de los veteranos y por la memoria de los caídos en combate en Malvinas, que guardan una historia de coraje, sacrificio y amor por la patria", señaló.

En otro tramo de su mensaje, remarcó la importancia de las nuevas generaciones en la construcción del futuro del país. "El futuro de nuestra Nación está en manos de ustedes y en la semilla de valores que hoy entre todos elegimos sembrar", manifestó.

Sus palabras fueron acompañadas por aplausos de estudiantes, docentes y familiares presentes en la plaza.

El momento más esperado

Luego del discurso, el veterano invitó a los niños a colocar una mano sobre el corazón y prepararse para la promesa. "Con una mano en el corazón, y luego de la promesa, griten tan fuerte que se escuche en toda la ciudad de Paraná y una vez más agiten sus banderas", expresó.

Posteriormente recordó el significado histórico de la enseña nacional. "Nuestra bandera simboliza la patria, su soberanía, nuestra Constitución y nuestro pueblo. El trabajo y el estudio son sus principales sostenes", afirmó.

También destacó que la Bandera Nacional representa valores vinculados a la dignidad, la libertad, la igualdad y la independencia del pueblo argentino.

El compromiso de los alumnos

Llegado el momento central de la ceremonia, Eguías formuló la tradicional pregunta dirigida a los estudiantes de cuarto grado. "Estudiantes, ¿prometen honrar nuestra bandera y respetarla para siempre?", expresó ante la multitud.

La respuesta llegó de manera inmediata y unánime desde todos los sectores de la plaza. "¡Sí, prometo!", respondieron miles de alumnos al mismo tiempo, mientras agitaban sus banderas argentinas.

El emotivo momento marcó el punto culminante de una jornada que reunió a escuelas de toda la ciudad y que tuvo a los veteranos de Malvinas como protagonistas de una ceremonia cargada de simbolismo para las nuevas generaciones.

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