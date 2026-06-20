La emoción de un veterano de Malvinas por tomar la promesa de lealtad a la bandera a miles de alumnos en Paraná

La promesa de lealtad a la Bandera en Plaza Mansilla reúne este sábado a miles de estudiantes de cuarto grado de escuelas públicas, privadas y de educación especial de Paraná, en una ceremonia que tiene como protagonistas a los veteranos de la Guerra de Malvinas.

El acto central fue organizado de manera conjunta por organismos provinciales y municipales y cuenta con la participación de alumnos acompañados por docentes, directivos, padres y abuelos que se acercaron a compartir uno de los momentos más significativos de la trayectoria escolar.

La ceremonia tiene un componente especial: los encargados de tomar la promesa serán los excombatientes de Malvinas, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 11.197.

El rol de los veteranos de Malvinas

El presidente del Centro de Veteranos de Malvinas Paraná, Oscar Eguías, destacó a Elonce la importancia de la jornada y valoró el trabajo realizado para concretar un acto central que concentró a estudiantes de toda la ciudad.

Oscar Eguías, veterano de Malvinas (foto Elonce)

"Hemos tenido diferentes reuniones considerando que el 20 de junio es un día tan importante que tenemos que concentrar los cuartos grados en un solo lugar y tomarle la promesa a todos", expresó. Además, señaló que la iniciativa contó con el acompañamiento del Gobierno provincial, el Consejo General de Educación y la Municipalidad de Paraná. "Este acto se está haciendo y a nosotros nos enorgullece", afirmó.

Por qué los veteranos toman la promesa

Consultado sobre la participación de los excombatientes, Eguías recordó que se trata de una disposición establecida por Ley Provincial N.º 11.197. "La ley para el tema de la promesa considera que el veterano tiene que tomar la promesa porque en definitiva nosotros hemos jurado y hemos peleado por ella", manifestó.

El dirigente también explicó que los veteranos participan desde hace años en las promesas realizadas en las escuelas, aunque remarcó que en esta oportunidad la convocatoria tuvo una dimensión diferente al concretarse en un único acto central. "Siempre hemos estado por las escuelas haciendo esta promesa. Por eso hemos sido invisibilizados en este punto. Este año me parece que la sensibilidad de nuestra propuesta ha dado como marco esto que vemos hoy en la plaza", sostuvo.

"Una inmensa satisfacción"

Eguías valoró la masiva presencia de estudiantes y familias durante la jornada desarrollada frente a Casa de Gobierno. "Estamos contentos, la convocatoria es masiva, la verdad que es mucho más de lo que esperábamos", indicó.

Asimismo, expresó la satisfacción personal que le generó la realización del evento. "Siento una inmensa satisfacción porque nos escucharon, una inmensa satisfacción por ver tantos chicos presentes hoy aquí y una inmensa satisfacción para nuestros queridos hermanos caídos en Malvinas", afirmó.

El veterano consideró además que la ceremonia representó un homenaje a quienes participaron del conflicto bélico del Atlántico Sur.

La presencia de Malvinas en las nuevas generaciones

Durante la entrevista con Elonce, Eguías también reflexionó sobre la relación de las nuevas generaciones con la causa Malvinas. "Esta es una etapa virtuosa de la juventud, de los niños y de los muchachos de las facultades, porque tienen otro concepto y otra idea de Malvinas", expresó.

Según señaló, ese interés permite pensar que el proceso de difusión y concientización sobre la causa continúa vigente. "Eso nos lleva a pensar que la malvinización no fue en vano y que Malvinas va a perdurar en el tiempo", afirmó.

Las palabras del excombatiente fueron seguidas por aplausos y muestras de afecto de quienes participaban de la actividad.

La emoción antes de tomar la promesa

Minutos antes del inicio formal de la ceremonia, Eguías admitió sentirse movilizado por la responsabilidad que le tocó asumir. "Estos niños lo van a hacer por primera vez y creo que es una semillita que vamos a sembrar en el corazón de cada niño", manifestó sobre la promesa de lealtad a la Bandera.

Al ser consultado sobre sus emociones, respondió: "Muy emocionado, muy emocionado. A veces los cargos que ocupamos no nos permiten... Tenemos que endurecer el corazón, pero en otro momento seguramente estaría llorando y por dentro créanme que lo estoy haciendo".

Además, agregó: "Quisiera que los veteranos caídos y los hundidos en el Belgrano estén aquí. Merecemos este acto".

Una jornada con fuerte participación familiar

La ceremonia reúne a estudiantes de numerosas instituciones educativas de la ciudad, que llegaron acompañados por sus familias y docentes.

Durante la mañana se realizaron convocatorias permanentes para organizar las delegaciones escolares y facilitar el encuentro de alumnos, directivos y representantes de cada establecimiento, previamente, compartieron un chocolate caliente antes del inicio de la ceremonia oficial.

Con una Plaza Mansilla colmada, la promesa de lealtad a la Bandera volvió a convertirse en uno de los actos más representativos del calendario escolar, sumando además un reconocimiento especial a los veteranos de Malvinas y a su rol en la transmisión de valores vinculados a la identidad nacional.