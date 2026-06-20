Qué dijeron las autoridades tras la promesa de lealtad a la Bandera en Plaza Mansilla

La promesa de lealtad a la Bandera en Paraná reunió este sábado a más de 2.000 alumnos de cuarto grado en Plaza Mansilla, donde se desarrolló el acto central organizado por la Vicegobernación de Entre Ríos, el Consejo General de Educación (CGE), la Municipalidad de Paraná y el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas.

La ceremonia congregó a estudiantes de escuelas públicas, privadas y de educación especial, quienes estuvieron acompañados por docentes, directivos y familiares. El evento fue transmitido por Elonce y se convirtió en uno de los principales actos patrios desarrollados en la capital entrerriana por el Día de la Bandera.

Los veteranos de Malvinas tuvieron a su cargo la toma de la promesa, tal como lo establece la Ley Provincial Nº 11.197.

El mensaje de la vicegobernadora y la intendenta

Durante la actividad, la vicegobernadora Alicia Aluani destacó el significado de la fecha y el simbolismo de la participación de los excombatientes. "Es muy especial porque es el Día de la Bandera, lo cual nos representa a todos los argentinos. Representa la lealtad, la soberanía, la defensa de nuestros valores y el compromiso con nuestra patria", expresó.

También remarcó la importancia de que la promesa estuviera a cargo de los veteranos de Malvinas. "Para nosotros es un orgullo porque ellos son un símbolo de lo que representa realmente el compromiso con nuestra patria", afirmó.

Además, llamó a fortalecer los valores de unidad. "Por encima de todos los colores políticos debe flamear la bandera celeste y blanca, nuestra bandera, que es el símbolo de unidad", sostuvo.

Por su parte, la intendenta Rosario Romero celebró “la enorme cantidad de chicos de cuarto grado de 80 escuelas, congregados en la plaza, y los veteranos de Malvinas tomando esa promesa a la bandera".

Además, resaltó la figura de Manuel Belgrano y su legado histórico. "Belgrano hizo mucho por la independencia argentina. Pero también fue un ejemplo de vida. Quería una nación integrada y un país integrado", señaló.

"Murió muy joven, tenía 50 años, pero la bandera que nos legó y su ejemplo persisten hasta nuestros días", agregó.

Más de 2.000 alumnos participaron del acto

Por su parte, el presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca, valoró la masiva participación de las escuelas y destacó el acompañamiento de toda la comunidad educativa. "Es un día muy emotivo. Más de 2.000 estudiantes de más de 80 escuelas han jurado hoy la promesa de lealtad a la bandera", afirmó.

El funcionario consideró que este tipo de actividades permiten fortalecer los valores ciudadanos. "Esto reafirma los compromisos ciudadanos, los valores patrióticos y la democracia", indicó.

Asimismo, agradeció el trabajo de docentes, directivos, supervisores y equipos educativos que participaron en la organización.

Y agregó: "Quiero agradecer especialmente a los veteranos de guerra de Malvinas, quienes fueron los ideólogos de esta propuesta. Su participación tuvo un valor muy significativo y es importante destacar que hayan sido ellos quienes tomaron la promesa de lealtad a la Bandera. La intención es que esta iniciativa se repita cada año y logre institucionalizarse, más allá de quiénes estén al frente del Consejo General de Educación, para que cada 20 de junio se celebre un acto de estas características con la participación de todas las escuelas".

La emoción de los veteranos

Uno de los momentos más significativos fue protagonizado por el presidente del Centro de Veteranos de Malvinas Paraná, Oscar Eguías, quien tomó la promesa a los estudiantes.

"Muy emocionado realmente por tomar el juramento a todos estos chicos. Hemos tomado los juramentos en cada escuela siempre, pero hoy nos vemos realmente emocionados porque pudimos hacer este acto", expresó.

Además, consideró que la jornada representó una reivindicación de los valores patrios y de la figura de Manuel Belgrano. "La patria necesita de estos actos. Patria se hace de esta manera", afirmó.

Eguías también valoró la vigencia de la causa Malvinas entre los jóvenes. "Se ve que Malvinas prendió. Nuestro trabajo no fue inútil", señaló.

Familias y alumnos compartieron la jornada

Finalizada la ceremonia comenzó la desconcentración de las delegaciones escolares y de las familias que acompañaron a los estudiantes.

Entre los asistentes hubo numerosos testimonios que destacaron la emoción vivida durante el acto. "Hermoso, una experiencia muy linda", expresó una madre de un alumno de una escuela de Don Bosco.

Otra de las asistentes señaló: "Muy emotivo. Mucha emoción ver a todos los chicos juntos".

Los propios estudiantes también compartieron sus sensaciones. "Muy bien, muy lindo", comentó una alumna de la Escuela Maestro Entrerriano, mientras que otra niña que participó como abanderada destacó la importancia de la jornada pese a las bajas temperaturas.

La presencia de padres, madres, abuelos y otros familiares acompañó durante toda la mañana a los estudiantes, que vivieron una de las ceremonias más significativas de su etapa escolar en una Plaza Mansilla colmada de banderas argentinas.