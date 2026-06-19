“Felicito a la comunidad educativa que, con gran respeto y dedicación, hoy honra un nuevo aniversario del fallecimiento de Belgrano, una de las figuras más ejemplares de la historia argentina”, señaló Rosario Romero.
La Intendenta acompañó la promesa de lealtad a la Bandera en la Escuela Héroes de Malvinas. El acto se realizó este viernes en la institución educativa ubicada en General Gervasio Artigas y Almirante Cochrane. Participaron alumnos de cuarto grado. “Felicito a la comunidad educativa que, con gran respeto y dedicación, hoy honra un nuevo aniversario del fallecimiento de Belgrano, una de las figuras más ejemplares de la historia argentina”, señaló Rosario Romero.
"Fue un acto muy emocionante, con una gran participación de vecinos y de las familias de los alumnos de cuarto grado que prometieron lealtad a la Bandera. Me entusiasmó ver cómo los chicos vivieron este momento con respeto y emoción, cantando las marchas y el Himno Nacional y celebrando un día tan significativo para uno de nuestros principales símbolos patrios", expresó la Presidenta Municipal.
Por su parte, la directora de la Escuela N.° 197 Héroes de Malvinas, Soledad Rodríguez, manifestó: “Para nosotros, este día es muy importante porque representa la reafirmación de los valores que enseñamos y transmitimos cada día. Que los chicos los reivindiquen hoy a través de esta promesa es un orgullo para toda la comunidad educativa y para sus familias. Estamos agradecidos por la presencia de la intendenta y por la donación de una bandera que se suma a nuestra institución y que, sin dudas, los chicos portarán con orgullo”.
Del acto también participó la Banda de Música de la Fuerza Aérea Argentina.