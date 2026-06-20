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Confirmaron que son cinco las personas heridas tras la caída de un árbol en feria de la Escuela Hogar

Lucas García, de Defensa Civil, precisó a Elonce que el árbol cedió por la lluvia de esta semana y que fueron cinco las personas heridas producto de las picaduras de las abejas.

20 de Junio de 2026
El árbol caído.
El árbol caído. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Lucas García, de Defensa Civil, precisó a Elonce que el árbol cedió por la lluvia de esta semana y que fueron cinco las personas heridas producto de las picaduras de las abejas.

La caída de un árbol en la Escuela Hogar provocó un importante operativo de emergencia este sábado por la tarde, cuando unas 40 personas participaban de una feria que se desarrollaba en el predio. Como consecuencia del incidente, cinco personas fueron trasladadas al hospital San Martín luego de sufrir múltiples picaduras de insectos, indicaron a Elonce.

 

 

Según la información recabada en el lugar, el árbol de gran porte se desplomó en las inmediaciones de la oficina del Registro Civil. El ejemplar albergaba un panal que se destruyó al momento de la caída, lo que provocó la reacción de los insectos y el posterior ataque a quienes se encontraban cerca.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

De acuerdo con los primeros datos, al menos seis personas resultaron afectadas por las picaduras. Sin embargo, cinco de ellas requirieron asistencia médica y fueron derivadas al centro de salud para una mejor evaluación.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Un operativo para asistir a los afectados

 

El titular de Defensa Civil, Lucas García, confirmó que el árbol cedió como consecuencia de las lluvias registradas en los últimos días. Además, explicó que la presencia del panal fue determinante para que se produjera la situación que generó alarma entre feriantes y visitantes.

 

Lucas Garc&iacute;a brind&oacute; detalles. Foto: Elonce.
Lucas García brindó detalles. Foto: Elonce.

 

El árbol cayó sobre una de las calles internas del complejo y quedó parcialmente apoyado sobre uno de los tapiales del predio. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas por el impacto directo de las ramas o del tronco.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Tras el incidente, personal de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y ambulancias acudieron rápidamente al lugar para brindar asistencia a los afectados, controlar la situación y garantizar la seguridad de quienes permanecían en el predio.

 

Se desplomó un árbol durante la Feria de Escuela Hogar

Temas:

árbol caído Escuela Hogar
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