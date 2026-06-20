La Peña de la Esperanza reunió a vecinos y emprendedores en la plaza Primera Junta

La Peña de la Esperanza reunió este sábado a vecinos, emprendedores, estudiantes y familias en la plaza Primera Junta, en el barrio Mariano Moreno de Paraná.

La propuesta se desarrolló durante la tarde, luego del acto de reinauguración del espacio público y de la promesa de lealtad a la Bandera de alumnos de la escuela Nuestra Señora de la Esperanza.

La actividad incluyó presentaciones musicales, un paseo de emprendedores y la participación de chicos que disfrutaron de los nuevos juegos instalados en la plaza. La jornada se realizó en el marco del feriado por el Día de la Bandera y convocó a habitantes de la zona durante gran parte de la tarde.

La peña fue declarada de interés cultural y acompañó los festejos por la puesta en valor del espacio ubicado en inmediaciones de Gendarmería Nacional y Amaro Villanueva.

Se realizaron actividades en Plaza Primera Junta del Barrio Mariano Moreno

En el lugar también participaron estudiantes de la promoción 2026 de la escuela secundaria Nuestra Señora de la Esperanza, quienes instalaron un puesto para recaudar fondos destinados a su recepción.

Peña de la Esperanza en el barrio Mariano Moreno.

Música, feria y participación barrial

Entre los stands hubo propuestas gastronómicas, artesanías, velas aromáticas, productos de vitrofusión, marroquinería y distintos objetos elaborados por emprendedores de la zona. Los puestos se ubicaron alrededor de la plaza y acompañaron las actividades artísticas previstas para la peña.

Peña de la Esperanza en el barrio Mariano Moreno.

Emma, integrante de la promoción 2026 de la institución educativa, contó que junto a sus compañeros ofrecieron tortas, pastafrolas y donas para reunir dinero. “Todos colaboramos para poder juntar para nuestra recepción”, expresó durante la actividad a Elonce.

Marisa, una de las emprendedoras presentes, valoró la convocatoria en el espacio renovado. “Me encantó, está re lindo y se llenó de gente”, señaló a Elonce. En tanto, Anaí, otra de las participantes, consideró que la plaza “le dio otra vida” al barrio tras las obras realizadas.

Peña de la Esperanza en el barrio Mariano Moreno.

Los chicos estrenaron los nuevos juegos

La Peña de la Esperanza también tuvo como protagonistas a los niños que se acercaron con sus familias para conocer y utilizar los nuevos juegos de la plaza. Hamacas, toboganes, calesita y estructuras recreativas fueron parte de la jornada, que sumó además juegos adaptados para personas con discapacidad.

Varios chicos coincidieron en destacar las mejoras del espacio. Francina, de ocho años, señaló que las hamacas fueron su juego preferido, mientras que Ámbar eligió el pasamanos. Otros niños destacaron el tobogán y la calesita, que estuvieron entre los sectores más concurridos de la tarde.

La reapertura de la plaza sumó así una actividad cultural y comunitaria en una fecha patria. La Peña de la Esperanza combinó música, emprendimientos y propuestas para las familias, en una jornada que cerró con una importante presencia de vecinos del barrio Mariano Moreno.