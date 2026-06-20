Reinauguraron la plaza Primera Junta con la promesa de lealtad a la Bandera de alumnos de la zona

La plaza Primera Junta fue reinaugurada este sábado en la vecinal Mariano Moreno, en Paraná, durante una jornada que coincidió con las actividades por el Día de la Bandera. En el mismo acto, alumnos de cuarto grado de la escuela Nuestra Señora de la Esperanza realizaron la promesa de lealtad a la insignia patria.

La actividad se desarrolló en la esquina de Gendarmería Nacional y Amaro Villanueva, donde vecinos, autoridades municipales y miembros de la comunidad educativa participaron de la reapertura del espacio público. La intervención incluyó nuevas veredas, juegos, luminarias LED, accesos y un mural.

La obra había sido impulsada por vecinos del barrio a través del Presupuesto Participativo en 2023. Según se explicó durante el acto, la propuesta surgió ante la necesidad de mejorar un espacio utilizado por familias de la zona, estudiantes de la escuela y personas que concurren al centro de salud cercano.

Una mejora votada por vecinos

La intendenta Rosario Romero señaló que la iniciativa había sido elegida por los propios vecinos y remarcó que la plaza presentaba dificultades de accesibilidad. “Era una plaza muy alta, que no tenía accesos ordenados para personas que tienen alguna dificultad motriz”, expresó.

Romero detalló que la intervención contempló la incorporación de juegos, mejoras en las veredas y nueva iluminación. También indicó que los trabajos fueron realizados con fondos municipales y mano de obra de trabajadores de la comuna.

El secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzavi, explicó que la remodelación fue votada por la comunidad educativa y barrial. Además, destacó la cercanía de la plaza con la escuela primaria y secundaria, además del centro de salud que funciona en el sector.

La promesa de los alumnos

La reinauguración de la plaza Primera Junta coincidió con la promesa de lealtad a la Bandera de estudiantes de cuarto grado de la escuela Nuestra Señora de la Esperanza. La actividad sumó un componente especial a la jornada patria y reunió a docentes, familiares y vecinos.

Mariela Núñez, vecina de la zona e hija de Ana María, quien presentó el proyecto de Presupuesto Participativo, valoró el acompañamiento de la comunidad. “Sin ellos, sin su apoyo, sin su compromiso y sin su participación en las elecciones, no hubiera sido posible que esta plaza mejorada sea una realidad”, sostuvo.

También resaltó el valor del espacio para los chicos que asisten a la institución educativa. “Los gurises que vienen a nuestra escuela son todos los de acá, así que para nosotros es muy importante para que ellos puedan disfrutar de nuevos juegos, de este espacio”, indicó.

La actividad cerró con la participación de la comunidad y la puesta en valor del lugar como punto de encuentro barrial. Desde la escuela y la vecinal destacaron que la mejora de la plaza Primera Junta fue resultado de una propuesta presentada y respaldada por vecinos del sector.