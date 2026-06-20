El Museo “Martiniano Leguizamón” fue sede de un cambiatón de figuritas del Mundial

El Museo Histórico “Martiniano Leguizamón” realizó este sábado una jornada de intercambio de figuritas del Mundial en el marco del Día de la Bandera. La propuesta convocó a niños, adolescentes y familias que se acercaron al espacio para buscar las piezas que les faltaban y completar sus álbumes en medio del clima que genera la Copa del Mundo.

La actividad se desarrolló durante la mañana y fue pensada como un encuentro abierto para quienes coleccionan las figuritas del torneo. La iniciativa incluyó la participación de chicos, padres y miembros del museo, que acompañaron la jornada de intercambio.

La coordinadora del museo, Gisela Elizabeth Correa, explicó que la propuesta surgió a partir del inicio del Mundial 2026 y de la expectativa que genera el certamen entre los más chicos. “Lo que queríamos era que aprovechen este espacio también, que se acerquen al espacio para intercambiar figuritas, para completar sus álbumes de figuritas”, expresó.

Un espacio para el intercambio familiar

Correa señaló que el museo busca ampliar sus actividades para recibir a distintos públicos y generar espacios de participación más allá de las visitas escolares. En ese sentido, destacó que las propuestas están dirigidas a niños, adolescentes, jóvenes y grupos familiares.

“Nosotros siempre tratamos de que las actividades asistan no solo los niños, que vienen muchas escuelas, que asistan niños, adolescentes, jóvenes y que vengan con sus familias”, remarcó la coordinadora. También indicó que durante las vacaciones de invierno el museo suele recibir una importante presencia de familias.

La referente explicó que el objetivo de estas iniciativas es promover el encuentro entre generaciones a partir de juegos y actividades compartidas. “Tratamos de convocarlos con juegos y actividades que les tengan que enseñar por ahí los padres, los tíos, los abuelos a los chicos”, sostuvo.

La posibilidad de repetir la propuesta

La actividad de figuritas del Mundial estaba prevista inicialmente hasta las 11.30, aunque desde la organización dejaron abierta la posibilidad de extenderla y volver a realizarla en otra fecha. Correa indicó que evaluarán nuevos encuentros, especialmente en horarios de la tarde o durante el receso invernal.

“La intención es hacer otro encuentro para que sigan completando sus álbumes”, anticipó. La idea es que la propuesta pueda repetirse mientras avance el Mundial y se mantenga el interés por las figuritas entre los chicos y sus familias.

Además, desde el museo confirmaron que ya trabajan en la programación para las vacaciones de invierno. Correa adelantó que incluirán actividades lúdicas y espacios participativos pensados para que adultos y niños compartan juegos y experiencias.

“El museo es un espacio de intercambio permanente”, resumió la coordinadora. La jornada de figuritas del Mundial se sumó así a las actividades impulsadas por el Museo “Martiniano Leguizamón” durante el feriado por el Día de la Bandera.